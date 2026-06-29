Michoacán activa operativo de verano 2026; buscan garantizar seguridad a turistas

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, dieron el banderazo nacional para garantizar la protección y auxilio vial a los viajeros que recorrerán el estado y el país hasta finales de agosto.

Este despliegue estratégico movilizará a más de 500 elementos de seguridad y 200 patrullas en 233 rutas turísticas de todo México.

Prevén la llegada de 400 mil turistas

Michoacán espera la llegada de 400 mil turistas, quienes se sumarán a los 22 millones de viajeros proyectados a nivel nacional para esta temporada vacacional.

El operativo estará activo desde el 29 de junio hasta el 30 de agosto. Diversas corporaciones, incluyendo la Guardia Civil, Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, unirán esfuerzos para resguardar la integridad de quienes visiten los destinos más concurridos de la entidad.

Al respecto, el gobernador Ramírez Bedolla subrayó la riqueza del estado: “Michoacán es un lugar con grandes atractivos de naturaleza, cultura, arquitectura y una gastronomía como pocos en el mundo”. Destacó la relevancia de que Morelia, capital y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sea la sede de este banderazo nacional.

Por su parte, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, confirmó las expectativas de crecimiento, señalando que se anticipa un aumento del cinco por ciento en el flujo turístico nacional respecto al año anterior.

Michoacán garantizar la seguridad de 22 millones de turistas en el país y 400 mil en el estado hasta el 30 de agosto. ı Foto: Especial.

La funcionaria federal expresó su admiración por la entidad: “Cada que recorro algún municipio me impresiono de su cultura, su historia, su gastronomía, pero sobre todo de su gente”. Enfatizó el valor del turismo interno, invitando a los propios mexicanos a explorar la inmensa riqueza que resguarda Michoacán, un estado que, a su juicio, muchos aún no conocen en su totalidad.

Con estas acciones coordinadas, las autoridades buscan asegurar que las vacaciones de verano sean una experiencia placentera y segura para todos los visitantes, impulsando al mismo tiempo el desarrollo turístico y económico de Michoacán y del país.

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JVR