¿Quién es Eduardo Pérez Tueme, detenido por presunto fraude millonario?

Recientemente se dio a conocer que Eduardo “N” fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debido a que las autoridades de Coahuila emitieron una orden de aprehensión en su contra.

De acuerdo con la información que se conoce, el pasado viernes 26 de junio la FGJ de la CDMX capturó a Eduardo “N” para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía de Coahuila.

Eduardo “N” es señalado por presuntamente haber realizado un fraude millonario; sin embargo, no se conoce información detallada sobre la causa de su detención, pues solamente se sabe que fue se encuentra en un centro penitenciario de Torreón, Coahuila.

Versiones apuntan que la detención de Eduardo “N” se realizó en la calle Canarios de la colonia Portales, ubicada en la delegación Benito Juárez de la CDMX, se presume que el delito por el que es señalado podría estar relacionado con el sector inmobiliario.

Eduardo "N" junto a Sandra Cuevas ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Eduardo Pérez Tueme?

Eduardo “N” es un hombre que comenzó a conocerse de manera pública debido a la relación sentimental que mantiene con la exedil de la alcaldía Cuahutémoc, Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas habría hecho de conocimiento público que se encontraba compromeida con Eduardo, pues incluso compartía varios momentos de su relación amorosa.

Luego de que se diera a conocer la detención de Eduarno “N” se comenzaron a publicar fotografías y videos del ahora detenido junto a Sandra Cuevas, quien también compartió contenido en compañía de su pareja sentimental.

“Para que tengan más material pues lo subieron muy feo y editada la foto en su detención, aquí les dejo a mi cara de perro, no tengo nada que ocultar” se lee en la publicación de Sandra Cuevas.

Eduardo "N" y Sandra Cuevas ı Foto: X: @SandraCuevas_

La exedil señaló en entrevista con diversos medios que no todas sus parejas son delincuentes tal como se ha señalado en diversas ocasiones, pues ha mantenido relaciones sentimentales con dos políticos y con un marino que fue reconocido por su labor en materia de seguridad.

La política y empresaria aseguró que los dos hombres con quienes tuvo un vínculo sentimental que son señalados recurrentemente en algunos medios de comunicación no han sido declarados culpables, y precisó que fueron “relaciones efímeras”.

Sandra Cuevas informó que Eduardo “N” se encuentra en espera de que se lleve a cabo su audiencia el 30 de junio, y que de momento no puede brindar más detalles por el proceso legal.

Queridos medios de comunicación: En los próximos días ofreceré rueda de prensa para hablar de la detención de Eduardo, quien enfrenta un proceso legal por presunto fraude, historia en la que está involucrado el Senador por @PartidoMorenaMx, @SalazarLuisFer. No oculto nada. #SCMX pic.twitter.com/bbNpGUj3X2 — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 29, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.