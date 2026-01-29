IECM abre investigación contra Sandra Cuevas por actos anticipados de campaña

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió una investigación contra la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien anunció su intención de buscar la Jefatura de Gobierno en 2030, por dos denuncias por actos anticipados de campaña.

Por unanimidad, la Comisión Permanente de Quejas del Consejo General del Iecm aprobó iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la ex edil. Las denuncias fueron realizadas por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la sesión, la presidenta de la comisión, consejera electoral Sonia Pérez Pérez, recordó que una de las denuncias fue desechada, pero tras un amparo el instituto reculó y abrió el proceso sancionador contra Cuevas.

“Ya había un pronunciamiento en desechar uno de estos asuntos, dado que no veíamos una proximidad con un proceso electoral. Y también porque no advertimos en los hechos señalados algo que pudiera constituir una infracción.

Sin embargo, Movimiento Ciudadano hizo una impugnación ante el Tribunal Electoral [de la Ciudad de México]. Y este Tribunal determinó que deberíamos hacer un nuevo análisis, evitando pronunciamientos de fondo”, dijo Pérez.

Adicionalmente, las consejeras apuntaron que, de acuerdo con la jurisprudencia 34/2024, manifestar una intención de aspirar a un cargo público no constituye un acto anticipado de campaña.

En agosto de 2025, el partido Movimiento Ciudadano denunció ante el IECM a Sandra Cuevas y a sus empresas del conglomerado Sandra Cuevas Diamond Group, por actos anticipados de precampaña, actos anticipados de campaña y vulneración a la equidad en la contienda.

Meses después, en diciembre pasado, MC volvió a denunciar a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, a Sandra Cuevas Diamond Group y la organizaciones políticas México Nuevo y/o Somos MX por actos anticipados de precampaña y campaña

En las quejas, con expedientes 156/2025 y 203/2025, el partido naranja denunció diversas publicaciones en redes sociales, eventos y notas periodísticas con el propósito de posicionarla como una eventual candidata como Jefa de Gobierno de la CDMX en las elecciones del 2030.

El 4 de agosto, Sandra Cuevas anunció en conferencia de prensa su regreso a la política y se destapó como candidata a gobernar la capital mexicana, a cinco años de las elecciones.

La política y empresaria indicó que iría de la mano de la organización México Nuevo, fundada por el exgobernador de Oaxaca, el priista Ulises Ruiz Ortiz.

Además indicó que el primer pasó de su proyecto política sería recuperar la alcaldía Cuauhtémoc, la cual gobernó entre octubre de 2021 y marzo de 2024. Y el punto final es ser la próxima Jefa de Gobierno.

México Nuevo actualmente se encuentra en proceso de conseguir su registro como partido político para 2027. El año pasado lo intentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no reportó haber realizado alguna de las 20 asambleas estatales que se requieren para ser partido.

