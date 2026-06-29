Romina Contreras es nuevamente la alcaldesa mejor calificada del país y Edomex

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, es la alcaldesa mejor calificada a nivel nacional y estatal, de acuerdo con las más recientes mediciones de las casas encuestadoras Trending Poll y Statistical Research Corporation, y como resultado del trabajo que realiza su administración en diversos rubros, como obra pública, seguridad, salud, educación, servicios públicos eficientes, transparencia, gobernanza y finanzas sanas, entre otros, para elevar la calidad de vida de la población.

Las políticas públicas en seguridad y salud respaldan la gestión de la presidenta municipal. ı Foto: Municipio Huixquilucan

Al respecto, la alcaldesa Romina Contreras agradeció a la población el respaldo que, desde hace más de once años, ha tenido al Gobierno de Huixquilucan, lo que se refleja en las 54 ocasiones consecutivas en que el municipio se ha posicionado en primer lugar del Estado de México y 27 veces a nivel nacional.

Huixquilucan suma 54 evaluaciones consecutivas en el primer lugar del Estado de México. ı Foto: Municipio Huixquilucan

“Estas cifras reflejan el compromiso que, desde hace años, tenemos con los huixquiluquenses para llevarles servicios públicos de calidad y tener un manejo adecuado de toda la administración y de las finanzas. Esta labor nos ha permitido seguir avanzando y contar con la confianza y respaldo de la ciudadanía. Nuestro compromiso es continuar por esta ruta, que nos ha permitido consolidar a Huixquilucan como uno de los mejores lugares para vivir, con infraestructura, seguridad pública, salud, educación y buenas finanzas”, señaló.

Encuestas nacionales ubican la aprobación de la alcaldesa de Huixquilucan hasta en 83.9%. ı Foto: Municipio Huixquilucan

En el caso de la empresa Trending Poll, en su medición correspondiente al mes de junio, ubica a Romina Contreras en el primer lugar entre los alcaldes del país, con una aprobación ciudadana de 83.9 por ciento, lo que refleja el respaldo ciudadano ante las políticas públicas y programas de la actual administración para atender las necesidades de la población.

De igual forma, Romina Contreras encabeza el ranking del Estado de México de Statistical Research Corporation, con una calificación de 68.7 por ciento en cuanto a desempeño; y a nivel nacional, se posiciona en segundo lugar, con la misma calificación.

La evaluación de Trending Poll, consistió en 800 entrevistas telefónicas robotizadas en cada municipio incluido, realizadas entre el 17 y el 25 de junio de 2026, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de 3.5 por ciento. Los resultados de Statistical Research Corporation se obtuvieron a través de mil llamadas telefónicas automatizadas en cada municipio, realizadas del 22 al 24 de junio, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de ±3.8 por ciento.

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