Recibe Romina Contreras premio por el Mejor Desempeño de un Gobierno Municipal en México

Por establecer una administración con finanzas sanas y transparentes, cercana con la gente y que ha emprendido programas y acciones innovadores, además de ser uno de los que más infraestructura realiza en el país, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, recibió el Premio Lidera 2026, en la categoría de “Mejor Desempeño de Gobierno Municipal”, al mantenerse en los primeros lugares en aprobación ciudadana, tanto a nivel estatal como nacional y como resultado de un modelo de gobierno humanista y vanguardista, que prioriza la calidad de los servicios públicos y un trabajo permanente en ámbitos como seguridad, salud, educación, desarrollo económico, obra pública, entre otros.

La alcaldesa Romina Contreras recibió este reconocimiento por segunda ocasión consecutiva, por parte de Líderes Mexicanos y Lidera Media Group, y lo que la convirtió en la única política que ha recibido este galardón en dos ocasiones.

Durante la segunda edición del Premio Lidera, en donde estuvo acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, Romina Contreras expresó que dicho galardón es resultado de un trabajo 24/7, en el que participan más de cuatro mil 200 servidores públicos, quienes han hecho posible el contar con una gestión eficaz, humanista, cercana con la gente y que, desde hace 10 años, ha mejorado la atención y prestación de servicios públicos en beneficio de las familias huixquiluquenses.

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“Es para mí un honor recibir, por segunda ocasión consecutiva, este premio al buen gobierno municipal. Agradezco a Líderes de México y a Lidera Media por darnos este reconocimiento. Éste es un premio que se traduce en el trabajo 24/7 de más de cuatro mil 200 servidores públicos que todos los días se ponen la camiseta para que Huixquilucan siga siendo un referente a nivel nacional y, sobre todo, que siga creciendo y avanzado, como lo ha hecho en los últimos 10 años”, comentó la presidenta municipal.

Frente a presidentes municipales, líderes sociales, servidores públicos y miembros del ámbito académico y empresarial, la alcaldesa Romina Contreras afirmó que continuará apostando por gobiernos de excelencia y encabezados por mujeres, pues han demostrado que saben gobernar y dan resultados eficientes que cambian la vida de la gente.

En esta segunda edición del Premio Lidera, celebrada en la Ciudad de México, se otorgaron diversos distintivos, los cuales se dividieron en cinco ejes: Gobernanza Eficaz, Representación Ciudadana, Servicio Público, Liderazgo Político y Social y Reputación Digital

Los Premios Lidera 2026 tienen el objetivo de reconocer y visibilizar las acciones y logros de gobernantes y alcaldes, representantes ciudadanos, servidores públicos y líderes políticos que han contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer la gestión de gobierno y generar cambios positivos en la esfera política y social.

El proceso de selección de nominados y ganadores se basó en una metodología combinada y única que integra diversas variables de análisis, tales como fuentes de información, análisis cuantitativo y escucha social y digital, que fueron analizadas y validadas por el Comité de Evaluación editorial de Líderes Mexicanos.

Cabe señalar que, en días recientes, Romina Contreras también recibió el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, el máximo galardón que se otorgó como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, como un reconocimiento a su liderazgo, al encabezar una administración con un modelo de gobernanza eficaz, cercana con la gente, humanista y que brinda servicios públicos de calidad a la población.

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FGR