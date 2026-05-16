Matan a hombre a puñaladas al exterior de Foro 1869 en Insurgentes Sur; SSC investiga

Matan a hombre a puñaladas al exterior del recinto Foro 1869, en Insurgentes Sur.

Un hombre fue asesinado, presumiblemente por ataque de arma blanca, al exterior de un recinto de conciertos ubicado sobre la avenida Insurgentes Sur, hechos que ocurrieron la noche del viernes y que autoridades capitalinas ya investigan.

Reportes locales informaron que, la noche del viernes 15 de mayo, se registró la presencia del cuerpo de un hombre sin vida, con heridas de arma blanca, al exterior del recinto de conciertos Foro 1869, ubicado en Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con reportes, la víctima mortal, presumiblemente atacada a puñaladas, es un hombre de entre 45 y 50 años de edad.

Se difundieron fotografías del dispositivo de seguridad que se desplegó al exterior del recinto, a donde acudieron policías, elementos de la Cruz Roja y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Riña al interior del Foro, posible causa; SSC investiga

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones pertinentes.

Al exterior de el Bar El Foro 1869, ubicado en Av. Insurgentes, col. Guadalupe Inn, en @AlcaldiaAO, un hombre de 50 años fue asesinado a puñaladas.

No hay detenidos.



QEPD pic.twitter.com/MUFOFpWHIl — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 16, 2026

A través de un comunicado, detalló que, a través del C2 Poniente, se tuvo conocimiento de la persona lesionada al exterior del recinto, por lo que se enviaron elementos de emergencia para atender los hechos.

Así, se encontró al sujeto “inconsciente, con varias heridas” tendido sobre el piso, así como a un testigo quien narró que el ataque contra la víctima había sido resultado de una riña al interior del recinto.

“...dijo que se suscitó una riña al interior de un centro nocturno entre varios sujetos y una mujer, lo cual continuó afuera del lugar; después comenzaron a correr en distintas direcciones al notar que se encontraba sobre la acera un hombre inconsciente con varias heridas”, se lee en el comunicado de la SSC-CDMX en X.

#TarjetaInformativa l Efectivos de la #SSC tomaron conocimiento de un hombre que fue hallado sin vida al exterior de un inmueble ubicado en la avenida #Insurgentes y la calle #RicardoCastro, de la colonia #GuadalupeInn, en la alcaldía @AlcaldiaAO.



Los operadores del #C2Poniente… pic.twitter.com/iKB6D2QGNl — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 16, 2026

La SSC-CDMX narró que, ante el reporte del hombre lesionado, acudieron elementos de emergencia al lugar de los hechos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

A causa de esto, explicó, dio aviso al Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes, además de que “ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los posibles responsables”.

La SSC-CDMX no confirmó edad ni identidad de la víctima mortal.

Por otro lado, la noche del viernes 15 de mayo, en el Foro 1869 se celebraba un concierto de la banda de rock La Fuerza Invisible. El recinto suspendió sus perfiles en Facebook e Instagram.

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