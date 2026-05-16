¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 16 de mayo

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 16 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 16 de mayo se prevén dos marchas y 10 concentraciones.

Marchas

  • Comité Orgullo Iztapalapa: En Iztapalapa, Estación “Constitución de 1917” de la Línea 8 del Metro, con destino a la Sede de la Alcaldía Iztapalapa, desde las 10:00.
  • Red Académica de Solidaridad con Palestina México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 15:00.

Concentraciones

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 09:00.
  • Red Vecinal Benito Juárez: En Benito Juárez, en dos puntos de encuentro simultáneos: Punto 1 en Av. Santiago y Pedro de Alba (Col. Moderna) y Punto 2 en Av. Niños Héroes de Chapultepec y Francisco Fernández del Castillo (Col. Niños Héroes de Chapultepec), desde las 09:00.
  • Brigada Muralista “Óscar Guzmán”: En Cuauhtémoc, Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 11:00.
  • Polakas x Palestina: En Coyoacán, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00.
  • Colectivo Aztlán: En Miguel Hidalgo, Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática (Flamarion No. 44, Col. Anzures), desde las 11:30.
  • Colectiva “Aquelarre Feminista”: En Cuauhtémoc, Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 12:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc, Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00.
  • Colectivos en Apoyo a la Comunidad Transexual: En Coyoacán, Centro Comercial Perisur (Anillo Periférico Sur No. 4690, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel), desde las 13:00.
  • Colectivo “Neon Protest” Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro), desde las 19:00.

Citas Agendadas

  • Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”: En Miguel Hidalgo, Secretaría de Salud (Av. Homero No. 213, Col. Polanco 5ª Sección), desde las 10:00.
  • Vecinos del Condominio Residencial San Pedro de los Pinos: En Álvaro Obregón, Zona Residencial (Calle 10 y Ferrocarril de Cuernavaca, Col. San Pedro de los Pinos), desde las 10:00.
  • Sección VII de Chiapas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), durante el día.

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