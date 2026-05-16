Marchas y bloqueos en CDMX HOY 16 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Marcha en favor de la causa palestina, en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este sábado 16 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 16 de mayo se prevén dos marchas y 10 concentraciones.

Marchas

Comité Orgullo Iztapalapa: En Iztapalapa , Estación “Constitución de 1917” de la Línea 8 del Metro, con destino a la Sede de la Alcaldía Iztapalapa, desde las 10:00 .

Red Académica de Solidaridad con Palestina México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 15:00.

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Cuauhtémoc , Sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 09:00 .

Red Vecinal Benito Juárez: En Benito Juárez , en dos puntos de encuentro simultáneos: Punto 1 en Av. Santiago y Pedro de Alba (Col. Moderna) y Punto 2 en Av. Niños Héroes de Chapultepec y Francisco Fernández del Castillo (Col. Niños Héroes de Chapultepec), desde las 09:00 .

Brigada Muralista “Óscar Guzmán”: En Cuauhtémoc , Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 11:00 .

Polakas x Palestina: En Coyoacán , Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00 .

Colectivo Aztlán: En Miguel Hidalgo , Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática (Flamarion No. 44, Col. Anzures), desde las 11:30 .

Colectiva “Aquelarre Feminista”: En Cuauhtémoc , Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Cuauhtémoc , Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro), desde las 12:00 .

Colectivos en Apoyo a la Comunidad Transexual: En Coyoacán , Centro Comercial Perisur (Anillo Periférico Sur No. 4690, Col. Jardines del Pedregal de San Ángel), desde las 13:00 .

Colectivo “Neon Protest” Ciudad de México: En Cuauhtémoc, Palacio de Bellas Artes (Av. Juárez, Col. Centro), desde las 19:00.

Citas Agendadas

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”: En Miguel Hidalgo , Secretaría de Salud (Av. Homero No. 213, Col. Polanco 5ª Sección), desde las 10:00 .

Vecinos del Condominio Residencial San Pedro de los Pinos: En Álvaro Obregón , Zona Residencial (Calle 10 y Ferrocarril de Cuernavaca, Col. San Pedro de los Pinos), desde las 10:00 .

Sección VII de Chiapas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación: En Cuauhtémoc, Palacio Nacional (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico), durante el día.

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