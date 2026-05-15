‘Benito Juárez es una alcaldía de oportunidades, de derechos e incluyente’, afirma Luis Mendoza.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza compareció ante el Congreso de la Ciudad de México, donde recalcó que una de las premisas básicas de su gobierno es el orden y la seguridad para generar condiciones de bienestar y mantener la buena calidad de vida que existe en la demarcación.

Durante la reunión de trabajo con las y los diputados de las diferentes fuerzas políticas, el alcalde expuso que uno de los mayores logros de su administración ha sido posicionar a Benito Juárez como la alcaldía más segura no sólo de la Ciudad de México, sino del Valle de México y de la Megalópolis. De acuerdo con cifras del INEGI, la percepción de seguridad aumentó cuatro puntos respecto a abril de 2025, pasando de 79.6 a 83.6.

“Yo inicié este gobierno con un slogan que se llama “Orden y Seguridad”, que se ha demostrado no nada más en números, sino en los hechos, en las realidades y en la vida cotidiana de los vecinos. La estrategia BlindarBJ360° sigue dando resultados, sigue bajando la incidencia, esto es uno de los logros de las y los vecinos y de la coordinación constante con los demás niveles de gobierno”, señaló el alcalde.

Durante este periodo, se ha fortalecido la estrategia de seguridad Blindar BJ360° conformada por más de 300 elementos con la adquisición de 40 unidades super híbridas, mismas que permiten una reducción importante de recursos, al ahorrar gasolina y contribuir al medio ambiente.

En materia de protección civil, se adquirieron seis unidades de rescate urbano, cuatro ambulancias tipo dos, una ambulancia de terapia intensiva, única en la ciudad y tres básicas completamente rehabilitadas, así como y dos motocicletas de primera atención, que han permitido ayudar a la población y reducir el tiempo de respuesta ante emergencias.

Otro aspecto a destacar de esta gestión ha sido la recuperación del espacio público en beneficio de vecinas y vecinos. Se han liberado vialidades y reordenado el comercio en vía pública, teniendo un saldo de 455 puestos semifijos y 2 mil 733 enseres retirados de la vía pública. Particularmente, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en los próximos meses en la ciudad, se realizó una intervención en Calzada de Tlalpan para reubicar a los comerciantes y mejorar la imagen urbana, actuando en todo momento dentro del marco de la ley.

Hoy acudimos al @Congreso_CdMex para rendir cuentas sobre los resultados de nuestra administración, donde destacamos los avances alcanzados en materia de seguridad, transparencia, servicios urbanos y atención ciudadana.



Estos ejercicios de diálogo nos permiten revisar lo… pic.twitter.com/9CDKDwvZqP — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) May 15, 2026

El alcalde también detalló que ha invertido en programas y acciones sociales en beneficio de los sectores vulnerables y reforzado tanto los servicios médicos que ofrece la demarcación como el Centro de Atención Veterinaria para Animales de Compañía (CAVAC).

“En Benito Juárez nos dedicamos a escuchar a las vecinas y vecinos sobre los temas más sensibles para cambiar o transformar una pequeña parte de la vida a través de la alcaldía, porque el recurso es de las vecinas y vecinos, yo solamente lo administro para llevarlo a cabo”, puntualizó Mendoza Acevedo.

Referente a los servicios urbanos, se han implementado acciones de arbolado, rescate, mantenimiento y conservación de áreas verdes, mejoramiento de la imagen urbana, recolección de desechos sólidos y trabajos de mantenimiento en la red secundaria de drenaje para asegurar el abasto de agua en toda la demarcación.

Como parte de este ejercicio democrático, diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PRI, PVEM y PAN reconocieron la buena gestión realizada por Luis Mendoza y su disposición para trabajar de manera coordinada más allá de ideologías políticas en beneficio de las y los vecinos.

En este sentido, la diputada Elizabeth Mateos del Grupo Parlamentario de Morena, mencionó lo siguiente: “Me parece importante reconocer que en Benito Juárez hemos visto una administración que ha privilegiado el trabajo institucional. Existen gobiernos que entienden que gobernar implica dar resultados, mantener orden y atender los problemas reales de su gente. Benito Juárez hoy proyecta estabilidad”,

Ante las y los legisladores, Luis Mendoza refrendó que su compromiso principal es mantener un gobierno cercano, que pone al centro a sus habitantes y atiende sus principales necesidades, haciendo con ello que Benito Juárez continúe siendo el mejor lugar para vivir.

“Este es un buen momento para asumir, reconocer, atender. Todo el presupuesto que tenemos se va en inversión, se va a quedar. Sabemos lo que implica la responsabilidad que tenemos. Mi trabajo habla de quién soy, cómo soy y para dónde voy”, declaró el alcalde.

Luis Mendoza reiteró su compromiso de mantener a la demarcación segura para vecinos y quienes visiten la ciudad durante la próxima justa mundialista, pues gracias a su ubicación privilegiada, infraestructura, conectividad y servicios urbanos de calidad, así como su oferta hotelera y turística, Benito Juárez es una alcaldía de clase mundial.

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JVR