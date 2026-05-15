Grúa colapsa en obra en la colonia Roma, frente a Parque Delta; hay 5 heridos

Grúa colapsa en obra en la colonia Roma, frente a Parque Delta.

El colapso de una grúa en una obra que se realiza en la colonia Roma, frente a Parque Delta, dejó al menos 5 personas lesionadas, informó el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova.

“Atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas”, señaló la institución de seguridad en la red social X.

#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cinco personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para recibir atención médica.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/AvfNRUbT1L — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que la obra afectada se ubicó en un edificio localizado en el Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, de la Alcaldía Cuauhtemoc.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de cuatro personas que resultaron lesionadas derivado de la caída de una grúa tipo torre en una obra en construcción, en un edificio localizado en el #Viaducto Miguel Alemán y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia #RomaSur,… pic.twitter.com/hLsYtn44Il — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 15, 2026

Las personas lesionadas ya fueron atendidas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México descartó, hasta el momento, que haya personas atrapadas tras el colapso de la grúa.

“Al momento, no se tiene reporte de otros trabajadores atrapados”, informó la institución en las redes sociales.

Ante los trabajos de rescate, se desalojó a casi un centenar de trabajadores que aún permanecían en el lugar.

Las vialidades aledañas fueron cerradas por el despliegue de las unidades de servicios de emergencia.

Hasta el momento no se han revelado las cusas que podrían haber generado la caída de la grúa tipo torre en la colonia Roma. Dicha situación, deberá ser investigada por las autoridades

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JVR