Marcha de la CNTE en CDMX HOY 15 de mayo: Sigue EN VIVO lo más relevante

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en Ciudad de México este 15 de mayo, Día del Maestro, bajo el lema: “No hay nada que celebrar”. Continúan con la agenda de exigencias que han mantenido los últimos años: abrogación de Ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa, aumentos salariales, entre otras.
09:00 hrs. Inician primeras concentraciones en San Cosme
Conforme lo previsto, se registran las primeras concentraciones de manifestantes al exterior de la estación “San Cosme” del Metro CDMX, desde donde iniciará la marcha.
“No hay nada que celebrar”: Marcha la CNTE en Día del Maestro
Como cada 15 de mayo, Día del Maestro, integrantes de la CNTE marchan en las calles de la Ciudad de México y otros estados para continuar con las exigencias en favor de lo que consideran mejores condiciones laborales y salariales para el magisterio.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?
Al menos en el último año, integrantes de la CNTE han intensificado sus movilizaciones, con marchas, paros y plantones en importantes vialidades de la capital mexicana. Con esto, buscan presionar para un diálogo directo y soluciones del Gobierno federal a sus peticiones.
Con la marcha de este viernes, la CNTE da continuidad a la movilización que llevó a cabo el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, y a otras que ha llevado a cabo a lo largo del año, siendo la más larga el paro de 72 horas realizado entre el 18 y el 20 de marzo.
¿Qué exige la CNTE en su manifestación de HOY 15 de mayo?
De acuerdo con autoridades capitalinas, la CNTE marcha este 15 de mayo para exigir:
- Abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa
- Aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base
- Homologación de prestaciones
- Mayor presupuesto para educación y salud
- Reinstalación de trabajadores cesados
- Eliminación del esquema de UMAs y Afores
- Jubilación por años de servicio
Ruta y calles cerradas por marcha de la CNTE HOY 15 de mayo
La posible ruta que seguirá la marcha de la CNTE este viernes 15 de mayo es:
- Avenida Ribera de San Cosme
- Avenida México - Tenochtitlán
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de mayo
- Destino final: Zócalo
Por lo anterior, autoridades capitalinas recomendaron como alternativas viales:
- Circuito Interior
- Eje 1 Norte
- Avenida Chapultepec
- José María Izazaga
- Fray Servando Teresa de Mier
- Eje 1 Oriente
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