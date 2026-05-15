Marcha de la CNTE en CDMX HOY 15 de mayo: Sigue EN VIVO lo más relevante

Integrantes de la CNTE marchan HOY 15 de mayo en CDMX: Sigue lo más relevante al momento.

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan en Ciudad de México este 15 de mayo, Día del Maestro, bajo el lema: “No hay nada que celebrar”. Continúan con la agenda de exigencias que han mantenido los últimos años: abrogación de Ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa, aumentos salariales, entre otras.

09:00 hrs. Inician primeras concentraciones en San Cosme

Conforme lo previsto, se registran las primeras concentraciones de manifestantes al exterior de la estación “San Cosme” del Metro CDMX, desde donde iniciará la marcha.

#PrecauciónVial | Continúa presencia de manifestantes en Av. Ribera de San Cosme y Naranjo, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones del Metro San Cosme, al momento no afectan vialidad. pic.twitter.com/KgehK9pz0Q — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026

“No hay nada que celebrar”: Marcha la CNTE en Día del Maestro

Como cada 15 de mayo, Día del Maestro, integrantes de la CNTE marchan en las calles de la Ciudad de México y otros estados para continuar con las exigencias en favor de lo que consideran mejores condiciones laborales y salariales para el magisterio.

Al menos en el último año, integrantes de la CNTE han intensificado sus movilizaciones, con marchas, paros y plantones en importantes vialidades de la capital mexicana. Con esto, buscan presionar para un diálogo directo y soluciones del Gobierno federal a sus peticiones.

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). ı Foto: Cuartoscuro

Con la marcha de este viernes, la CNTE da continuidad a la movilización que llevó a cabo el 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, y a otras que ha llevado a cabo a lo largo del año, siendo la más larga el paro de 72 horas realizado entre el 18 y el 20 de marzo.

¿Qué exige la CNTE en su manifestación de HOY 15 de mayo?

De acuerdo con autoridades capitalinas, la CNTE marcha este 15 de mayo para exigir:

Abrogación de la Ley ISSSTE 2007 y la Reforma Educativa

Aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base

Homologación de prestaciones

Mayor presupuesto para educación y salud

Reinstalación de trabajadores cesados

Eliminación del esquema de UMAs y Afores

Jubilación por años de servicio

Ruta y calles cerradas por marcha de la CNTE HOY 15 de mayo

La posible ruta que seguirá la marcha de la CNTE este viernes 15 de mayo es:

Avenida Ribera de San Cosme

Avenida México - Tenochtitlán

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de mayo

Destino final: Zócalo

08:05 #PrecauciónVial | Prevista marcha a las 09:00 horas sobre Av. Ribera de San Cosme, inmediaciones del Metro San Cosme ,alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo Capitalino. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/ItVIhANfUd — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 15, 2026

Por lo anterior, autoridades capitalinas recomendaron como alternativas viales:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

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