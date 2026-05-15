Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 15 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 15 de mayo se prevén tres marchas y 12 concentraciones.

Marchas

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Cuauhtémoc , Estación “San Cosme” de la Línea 2 del Metro, con destino al Zócalo Capitalino, desde las 09:00 .

Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana: En Cuauhtémoc , Estación “Buenavista” de la Línea B del Metro, con destino por definir, desde las 09:00 .

Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 13:00.

Concentraciones

Palestina MX: En Cuauhtémoc , Torre del Banco HSBC (Av. Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc), desde las 09:00 .

Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica: En Cuauhtémoc , Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 09:00 .

Colectiva “Libres y Combativas MX”: En Iztapalapa , Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 10:30 .

Red de Centros Públicos Contra el Genocidio en Palestina: En Cuauhtémoc , Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Moneda No. 4, Col. Centro Histórico), desde las 11:00 .

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida: En Benito Juárez , Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco), desde las 11:00 .

Madres y Padres de Familia: En Coyoacán , Estadio Banorte (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 11:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Estudiantes Organizados Independientes del CCH Plantel Sur: En Coyoacán , Estación “Universidad” de la Línea 3 del Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), desde las 14:00 .

Cooperativa Mexicana Solidaria de Patinetas: En Miguel Hidalgo , Parque Lira (Av. Parque Lira No. 136, Col. San Miguel Chapultepec 1a. Sección), desde las 15:30 .

Colectiva “Las Siempre Vivas”: En Coyoacán , Torre de Rectoría de la UNAM a las 16:00 , y en el “Jardín de la Memoria” de la Facultad de Ingeniería a las 17:30 .

Comunidad LGBTQIA+: En Cuauhtémoc , Glorieta de los Insurgentes (Barras), desde las 17:00 .

Comité 68 Prolibertades Democráticas: En Cuauhtémoc, Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Mtro. Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera), desde las 18:00.

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