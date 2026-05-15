¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 15 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY viernes 15 de mayo

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Aspecto de una marcha de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). ı Foto: Cuartoscuro

Este viernes 15 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este viernes 15 de mayo se prevén tres marchas y 12 concentraciones.

Marchas

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): En Cuauhtémoc, Estación “San Cosme” de la Línea 2 del Metro, con destino al Zócalo Capitalino, desde las 09:00.
  • Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana: En Cuauhtémoc, Estación “Buenavista” de la Línea B del Metro, con destino por definir, desde las 09:00.
  • Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia con destino al Hemiciclo a Juárez, desde las 13:00.

Concentraciones

  • Palestina MX: En Cuauhtémoc, Torre del Banco HSBC (Av. Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc), desde las 09:00.
  • Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica: En Cuauhtémoc, Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro), desde las 09:00.
  • Colectiva “Libres y Combativas MX”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 10:30.
  • Red de Centros Públicos Contra el Genocidio en Palestina: En Cuauhtémoc, Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Moneda No. 4, Col. Centro Histórico), desde las 11:00.
  • Asamblea Nacional por el Agua y la Vida: En Benito Juárez, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco), desde las 11:00.
  • Madres y Padres de Familia: En Coyoacán, Estadio Banorte (Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 11:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
  • Estudiantes Organizados Independientes del CCH Plantel Sur: En Coyoacán, Estación “Universidad” de la Línea 3 del Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), desde las 14:00.
  • Cooperativa Mexicana Solidaria de Patinetas: En Miguel Hidalgo, Parque Lira (Av. Parque Lira No. 136, Col. San Miguel Chapultepec 1a. Sección), desde las 15:30.
  • Colectiva “Las Siempre Vivas”: En Coyoacán, Torre de Rectoría de la UNAM a las 16:00, y en el “Jardín de la Memoria” de la Facultad de Ingeniería a las 17:30.
  • Comunidad LGBTQIA+: En Cuauhtémoc, Glorieta de los Insurgentes (Barras), desde las 17:00.
  • Comité 68 Prolibertades Democráticas: En Cuauhtémoc, Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Mtro. Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera), desde las 18:00.

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