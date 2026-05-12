Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.
Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.
Este martes 12 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.
Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 12 de mayo se prevé una marcha y 14 concentraciones.
Marchas
- Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN: En Gustavo A. Madero, “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Av. Wilfrido Massieu y Av. IPN, Col. Zacatenco) con destino a la Dirección General del IPN, desde las 10:00.
Concentraciones
- Colectiva “Las Tonantzin”: En Cuauhtémoc, Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores), desde las 08:00.
- Sección IX de la CDMX de la CNTE: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 08:30.
- Amigos del Refugio Franciscano: En Álvaro Obregón, Juzgados de Distrito en Materia Penal (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 10:00.
- Polakas x Palestina: En Coyoacán, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00.
- Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN: En Miguel Hidalgo, Escuela Superior de Economía (Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles), desde las 11:00.
- Asociación Vuelo Colectivo: En Cuauhtémoc, Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera), desde las 11:00.
- Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
- Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”: En Iztapalapa, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 12:00.
- Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán: En Cuauhtémoc, lugar por confirmar (cc), desde las 12:00.
- Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Coyoacán, Estación “Universidad” de la Línea 3 del Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), desde las 14:00.
- Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 14:00.
- Alas de Cristal, Corazón de Hierro: En Venustiano Carranza, Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque), desde las 15:30.
- Congreso Nacional Indígena: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), desde las 16:00.
- Aficionados del Club Deportivo Guadalajara: En Cuauhtémoc, Estación “Revolución” de la Línea 2 del Metro (Av. México-Tenochtitlán y Ponciano Arriaga, Col. Tabacalera), desde las 17:00.
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