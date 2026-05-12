¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 12 de mayo

Marcha de estudiantes del IPN en CDMX.
Marcha de estudiantes del IPN en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX.
Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 12 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

TE RECOMENDAMOS:
Una mujer emite sus votos en la alcaldía Venustiano Carranza, el 3 de mayo.
Trabajos rumbo a jornadas de 2028

Busca el IECM que más chilangos emitan votos

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 12 de mayo se prevé una marcha y 14 concentraciones.

Marchas

  • Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN: En Gustavo A. Madero, “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Av. Wilfrido Massieu y Av. IPN, Col. Zacatenco) con destino a la Dirección General del IPN, desde las 10:00.

Concentraciones

  • Colectiva “Las Tonantzin”: En Cuauhtémoc, Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores), desde las 08:00.
  • Sección IX de la CDMX de la CNTE: En Cuauhtémoc, Sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 08:30.
  • Amigos del Refugio Franciscano: En Álvaro Obregón, Juzgados de Distrito en Materia Penal (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 10:00.
  • Polakas x Palestina: En Coyoacán, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00.
  • Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN: En Miguel Hidalgo, Escuela Superior de Economía (Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles), desde las 11:00.
  • Asociación Vuelo Colectivo: En Cuauhtémoc, Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera), desde las 11:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
  • Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”: En Iztapalapa, Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 12:00.
  • Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán: En Cuauhtémoc, lugar por confirmar (cc), desde las 12:00.
  • Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Coyoacán, Estación “Universidad” de la Línea 3 del Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), desde las 14:00.
  • Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México: En Cuauhtémoc, Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 14:00.
  • Alas de Cristal, Corazón de Hierro: En Venustiano Carranza, Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque), desde las 15:30.
  • Congreso Nacional Indígena: En Cuauhtémoc, Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), desde las 16:00.
  • Aficionados del Club Deportivo Guadalajara: En Cuauhtémoc, Estación “Revolución” de la Línea 2 del Metro (Av. México-Tenochtitlán y Ponciano Arriaga, Col. Tabacalera), desde las 17:00.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Una mujer emite sus votos en la alcaldía Venustiano Carranza, el 3 de mayo.
Trabajos rumbo a jornadas de 2028

Busca el IECM que más chilangos emitan votos


Google Reviews