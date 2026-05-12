Marchas y bloqueos en CDMX HOY 12 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 12 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 12 de mayo se prevé una marcha y 14 concentraciones.

Marchas

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN: En Gustavo A. Madero, “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” (Av. Wilfrido Massieu y Av. IPN, Col. Zacatenco) con destino a la Dirección General del IPN, desde las 10:00.

Concentraciones

Colectiva “Las Tonantzin”: En Cuauhtémoc , Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores), desde las 08:00 .

Sección IX de la CDMX de la CNTE: En Cuauhtémoc , Sede de la Sección IX (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico), desde las 08:30 .

Amigos del Refugio Franciscano: En Álvaro Obregón , Juzgados de Distrito en Materia Penal (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 10:00 .

Polakas x Palestina: En Coyoacán , Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00 .

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN: En Miguel Hidalgo , Escuela Superior de Economía (Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles), desde las 11:00 .

Asociación Vuelo Colectivo: En Cuauhtémoc , Senado de la República (Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera), desde las 11:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”: En Iztapalapa , Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 12:00 .

Consejo de Representantes Estudiantiles de la FES Cuautitlán: En Cuauhtémoc , lugar por confirmar (cc), desde las 12:00 .

Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Coyoacán , Estación “Universidad” de la Línea 3 del Metro (Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo), desde las 14:00 .

Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México: En Cuauhtémoc , Ángel de la Independencia (Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez), desde las 14:00 .

Alas de Cristal, Corazón de Hierro: En Venustiano Carranza , Cámara de Diputados (H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque), desde las 15:30 .

Congreso Nacional Indígena: En Cuauhtémoc , Secretaría de Gobernación (Abraham González No. 48, Col. Juárez), desde las 16:00 .

Aficionados del Club Deportivo Guadalajara: En Cuauhtémoc, Estación “Revolución” de la Línea 2 del Metro (Av. México-Tenochtitlán y Ponciano Arriaga, Col. Tabacalera), desde las 17:00.

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