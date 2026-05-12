Busca el IECM que más chilangos emitan votos

Una mujer emite sus votos en la alcaldía Venustiano Carranza, el 3 de mayo.

La consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), María de los Ángeles Gil Sánchez, afirmó que, tras la jornada electoral del pasado domingo, el organismo aspira, para 2028, que 10 por ciento de la lista nominal de la ciudad ejerza su derecho a votar.

La funcionaria destacó que en las consultas del pasado domingo para elegir Comités de Participación Ciudadana (Copaco) y la consulta sobre Presupuestos Participativos participó 6.42 por ciento de los capitalinos, lo cual superó las expectativas del organismo, que esperaba una cifra menor. Esta situación, dijo, los impulsa a mejorar los procesos para que más ciudadanía participe.

“La meta para nosotros evidentemente siempre es mejorar esta participación, nosotros en este ejercicio lo que estamos viendo es que, por supuesto mejoró, pero además creo que hay que destacar que la ciudadanía lo hizo además en medio de un puente. Muchas personas no se encontraban en la ciudad.

Más participación ı Foto: Especial

El Dato: La consejera Erika Estrada planteó que estos ejercicios no se lleven a cabo en mayo.

“Voy a decirlo, voy a ser franca, esperábamos menos participación, ésta ha sido muy loable y por supuesto nuestra aspiración es llegar al menos a 10 por ciento, y parece baja, parece corta, pero recordar que, en temas de ejercicios de participación ciudadana, de los mecanismos de materia participativa, son bajitas las participaciones”, mencionó a La Razón.

La autoridad electoral precisó que las alcaldías que registraron una mayor participación ciudadana fueron Venustiano Carranza, con 9.33 por ciento; Cuajimalpa, con 8.85 por ciento; Iztacalco, 8.03; Miguel Hidalgo, 7.15, Gustavo A. Madero, 6.99 e Iztapalapa, 6.78.

De acuerdo con la autoridad electoral, aproximadamente 450 mil personas emitieron sus opiniones en las tres consultas realizadas, por lo que superó las 421 mil 346 que lo hicieron en 2023 y 2024.

El pasado 4 de mayo, este diario informó que, el día de la jornada única, capitalinos mencionaron que desconocían sobre la realización de ésta y, algunos, incluso dijeron que no sabían qué eran los Copaco ni el Presupuesto Participativo. Todos coincidieron en que falta información.

Al respecto, Gil Sánchez dijo que, en algunos casos, el personal del IECM usa recursos propios para explicar a la ciudadanía cuáles son sus derechos, y de esa forma incentivar la participación, lo que provoca también que el organismo mejore.

“En este año no solamente estuvimos haciendo la difusión en términos de medios de comunicación, también acudimos a entidades universitarias, académicas; también hicimos la ‘ruta de la boleta’, como le llamamos, que es una exposición en calle con la ciudadanía y lo que hacemos es llegar a la mayor cantidad de espacios a través de nuestros apoyos interinstitucionales y nuestras redes,” dijo la también abogada.

La consejera aclaró que si bien la participación de 6.42 por ciento parece baja, todo ejercicio de participación ciudadana como éste registra cifras similares. Consideró que conforme se sume la ciudadanía, ésta se hará más experta.