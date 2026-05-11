CDMX activa Alerta Púrpura por lluvia torrencial; registran caída de 9.4 millones de metros cúbicos de agua

Ante la persistencia de lluvias en la Ciudad de México y el pronóstico de precipitaciones torrenciales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó, por primera vez en el año, la Alerta Púrpura para al menos cuatro alcaldías.
Debido a peligros asociados a las intensas lluvias, como inundaciones, desbordamientos y fuertes corrientes de agua, la Alerta Púrpura se mantendrá hasta las 01:00 horas de este martes 12 de mayo en:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Asimismo, Protección Civil activó la Alerta Roja para la alcaldía Milpa Alta ante el pronóstico de copiosas lluvias que podrían persistir hasta la madrugada de este 12 de mayo.
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Caen 9.4 millones de metros cúbicos de agua
En tanto, autoridades del gobierno de la Ciudad de México, así como personal operativo de las alcaldías capitalinas, atendieron las diversas afectaciones que provocó la caída de 9.4 millones de metros cúbicos de agua de lluvia registrados al corte de las 20:00 horas de este 11 de mayo.
De acuerdo con el monitoreo realizado, los altos niveles de precipitación provocaron un mínimo de 18 encharcamientos dentro de las alcaldías Cuajimalpa, Tlalpan y Álvaro Obregón.
En Cuajimalpa, hubo inundaciones en las inmediaciones del Puente de Zentlapatl y cierre de ambos sentidos en Periférico y Picacho Ajusco.
En Tlalpan, se reportaron múltiples encharcamientos en la colonia Héroes de Padierna, mientras que en Álvaro Obregón se documentó un crecimiento en los niveles de agua de la presa San Francisco debido a una alta acumulación de residuos provenientes de los predios cercanos.
Otras alcaldías también presentaron problemáticas debido a la lluvia de este lunes, por lo que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) realizó 237 acciones de atención y prevención al drenaje en distintos puntos.
¿Qué significa la activación de las alertas por lluvias?
Las alertas Púrpura y Roja forman parte del sistema de alertamiento temprano de la SGIRPC, utilizado ante el pronóstico de lluvias y otros fenómenos meteorológicos en la Ciudad de México.
En el caso de lluvias, el sistema se activa según la cantidad de agua que se espera que caiga, medida en milímetros:
- Alerta Verde: pronóstico de lluvia menor a 15 milímetros
- Alerta Amarilla: se activa ante lluvias previstas de 15 a 29 milímetros
- Alerta Naranja: se emite por precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros
- Alerta Roja: cuando se esperan lluvias de 50 a 70 milímetros
- Alerta Púrpura: es el nivel máximo; se emite cuando el pronóstico supera los 70 litros por metro cuadrado
En caso de emergencia, están disponibles los números telefónicos:
- 911
- 55 5658 1111, de Locatel
- 55 5683 2222, de la SGIRPC
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cehr