Durante horas pico, 26 convoyes van a funcionar en el Tren Ligero

Clara Brugada, su gabinete y diputado, en la reinauguración de El Ajolote, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reinauguró el Tren Ligero con 17 nuevos convoyes para tener una flota de 34 unidades, cuyas principales novedades son que circularán acoplados para duplicar su capacidad de traslado rumbo al Mundial de Futbol y que 26 lo harán en horas pico.

Desde la terminal de Tasqueña, la mandataria capitalina destacó que la rehabilitación beneficiará no sólo a los visitantes nacionales y extranjeros por la justa deportiva, sino, principalmente, a la ciudadanía de alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

El Dato: El Gobierno capitalino anunció la construcción de, al menos, tres puentes vehiculares en puntos estratégicos para que el Tren Ligero sea más ágil y no se detenga.

“Tasqueña se consolida como la gran puerta multimodal de conexión, del sur de la Ciudad de México. Digan lo que digan, la Ciudad de México está más preparada que nunca, para recibir por cuarta vez un Mundial, y disfrutar de la pasión por el mejor futbol del planeta.

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“Y recuerden, recuerden esto: el Mundial se vive, se disfruta, pasa y se recuerda, pero las obras permanecen. Son para la gente, son para nuestros pueblos, son para nuestros pueblos originarios, esta obra”, mencionó la mandataria.

La presentación del Tren Ligero, ahora llamado El Ajolote, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, dijo que habría más de 20 unidades en funcionamiento.

14 Cámaras de seguridad en su interior y exterior tienen los convoyes

La dependencia informó a La Razón que, de acuerdo con el esquema de operación, 26 convoyes serán los que operen durante las horas pico de este servicio. El funcionamiento será mediante mancuernas; es decir, convoyes integrados por dos trenes acoplados que permitirán transportar hasta el doble de pasajeros.

Durante los periodos de poca afluencia de usuarios, de lunes a viernes y los sábados, funcionarán 11 mancuernas, equivalentes a 22 trenes; mientras que los domingos lo harán únicamente 10 mancuernas o 20 trenes acoplados. La dependencia detalló que los convoyes que no circulen estarán como reserva en el taller localizado en Huipulco.

30 años es la vida útil de los trenes adquiridos para este transporte

“Estamos duplicando capacidad, aumentamos frecuencia de paso y reducimos los tiempos de traslado. Ésos son los tres beneficios que tiene esta remodelación y la modernización integral del Tren Ligero El Ajolote.

“Y detengámonos un momento a reflexionar qué implica eso. Significa restituir vida a las familias. Son horas devueltas, para abrazar a los hijos, para descansar, para estudiar, para convivir, o simplemente para vivir tranquilo”, mencionó Brugada Molina.

La renovación tuvo una inversión de dos mil 386 millones de pesos provenientes de recursos presupuestales y del Fondo Mixto de Promoción Turística.

El monto incluye la compra de los 17 nuevos trenes, la rehabilitación general, ampliación de andenes y de techumbres de 17 de las 18 estaciones, así como la reconstrucción total de la terminal Tasqueña, que conecta con la Línea 2 del Metro.

Cada convoy tiene capacidad para 375 pasajeros entre usuarios sentados y de pie, por lo que, al circular en mancuernas, trasladarán hasta a 750 personas.

Los traslados ı Foto: Especial

El titular de la Semovi dijo que durante el Mundial en el Estadio Ciudad de México, el Tren Ligero contará con un servicio especial de Tasqueña a la estación Estadio Azteca, sin paradas intermedias, para personas con boletos para ingresar a los encuentros deportivos.

El funcionario indicó que operará un servicio ordinario de Tasqueña a Xochimilco con paradas en todas las estaciones, excepto Estadio Azteca, que quedará a la disposición de usuarios regulares.

Previo a la remodelación, iniciada el 28 de julio de 2025, el Tren Ligero trasladaba alrededor de 130 mil usuarios al día y con la nueva flota, las autoridades prevén aumentar la capacidad hasta 230 mil pasajeros diarios y reducir los tiempos de espera de siete a entre cuatro y cinco minutos para mediados de junio.

Cada unidad nueva mide 29.56 metros de largo, 2.65 metros de ancho, 3.85 metros de alto y son modelos TE-95, del consorcio CRRC, el cual se encargó de la renovación de la Línea 1 del Metro.

“Los nuevos trenes tienen una vida útil estimada en 30 años y elevan la flota operativa a 34 unidades. Esto permitirá mantener intervalos de cuatro minutos entre convoyes, reduciendo los tiempos de espera en las estaciones y los tiempos de traslado, al pasar de 40 a 30 minutos”, dijo el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López Delgado.

SEGUIRÁ EL ANFIBIO. Al finalizar la reinauguración, Clara Brugada Molina defendió el concepto de “ajolotizar” la ciudad ante las críticas que, dijo, provienen de los prejuicios y desinformación.

“Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ‘ajolotizando’ la ciudad. Si ‘ajolotizar’ significa llenar de color lo que antes era gris, construir Utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces, ¡claro que estamos ajolotizando!”, expresó.

Este concepto surgió en redes sociales para referirse al uso excesivo de este anfibio en los proyectos gubernamentales, los usuarios lo usan cuando se pinta de morado un puente, luminarias, o inmuebles y también cuando se presentan obras gubernamentales que tienen viniles con las imágenes de ajolotes.