¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY lunes 11 de mayo

Aspecto de una marcha en CDMX.
Aspecto de una marcha en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles".
Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles". ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 11 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 11 de mayo se prevé una marcha y 11 concentraciones.

Marchas

  • Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica: En Cuauhtémoc, Edificio Corporativo de la CFE (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez) con destino al Palacio Nacional, desde las 07:30.

Concentraciones

  • Colectiva “Justicia para Melesia”: En Iztapalapa, Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 09:40.
  • Amigos del Refugio Franciscano: En Álvaro Obregón, Juzgados de Distrito en Materia Penal (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 10:00.
  • Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: En Coyoacán, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00.
  • Familiares Caminando por Justicia: En Cuauhtémoc, Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Av. Dr. Río de la Loza y Dr. José María Vértiz, Col. Doctores), desde las 11:00.
  • Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad: En Tlalpan, Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México (Carr. Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña), desde las 11:00.
  • Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM: En Xochimilco, Facultad de Artes y Diseño (Prol. Constitución No. 58 A, Col. La Concha), desde las 12:00.
  • Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc, Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00.
  • Comunidad Estudiantil del CECyT N° 8 “Narciso Bassols” del IPN: En Azcapotzalco, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 8 (Av. de las Granjas No. 618, Col. Santo Tomas), desde las 13:30.
  • Colectiva “Justicia para Almendra”: En Iztapalapa, Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla), desde las 14:00.
  • Asamblea Vecinal Contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán: En Coyoacán, Kiosko del Pueblo de Santa Úrsula Coapa (Juárez y Calz. de Tlalpan, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 18:30.
  • Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Cuauhtémoc, Estación “Buenavista” de la Línea B del Metro (Av. Insurgentes y José Antonio Alzate, Col. Buenavista), durante el día.

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