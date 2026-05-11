Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de mayo: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX del colectivo "Hasta Encontrarles". ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 11 de mayo no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 11 de mayo se prevé una marcha y 11 concentraciones.

Marchas

Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica: En Cuauhtémoc, Edificio Corporativo de la CFE (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez) con destino al Palacio Nacional, desde las 07:30.

Concentraciones

Colectiva “Justicia para Melesia”: En Iztapalapa , Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo), desde las 09:40 .

Amigos del Refugio Franciscano: En Álvaro Obregón , Juzgados de Distrito en Materia Penal (Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel), desde las 10:00 .

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: En Coyoacán , Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria), desde las 11:00 .

Familiares Caminando por Justicia: En Cuauhtémoc , Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Av. Dr. Río de la Loza y Dr. José María Vértiz, Col. Doctores), desde las 11:00 .

Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad: En Tlalpan , Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México (Carr. Picacho-Ajusco No. 200, Col. Jardines en la Montaña), desde las 11:00 .

Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM: En Xochimilco , Facultad de Artes y Diseño (Prol. Constitución No. 58 A, Col. La Concha), desde las 12:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Cuauhtémoc , Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael), desde las 12:00 .

Comunidad Estudiantil del CECyT N° 8 “Narciso Bassols” del IPN: En Azcapotzalco , Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 8 (Av. de las Granjas No. 618, Col. Santo Tomas), desde las 13:30 .

Colectiva “Justicia para Almendra”: En Iztapalapa , Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (Unión No. 25, Col. Santa Martha Acatitla), desde las 14:00 .

Asamblea Vecinal Contra las Mega Construcciones, Tlalpan Coyoacán: En Coyoacán , Kiosko del Pueblo de Santa Úrsula Coapa (Juárez y Calz. de Tlalpan, Col. Santa Úrsula Coapa), desde las 18:30 .

Estudiantes Organizados de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM: En Cuauhtémoc, Estación “Buenavista” de la Línea B del Metro (Av. Insurgentes y José Antonio Alzate, Col. Buenavista), durante el día.

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