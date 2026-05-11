Choque político en Cuauhtémoc: Janecarlo Lozano VS Alexandra Rojo

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, realizó una visita política a la alcaldía Cuauhtémoc, donde acompañó al exdelegado de esa demarcación, Agustín Torres, en donde sostuvo un encuentro con militantes, liderazgos y simpatizantes del movimiento de transformación en esta demarcación.

La presencia de Janecarlo Lozano en Cuauhtémoc generó expectativa entre integrantes del movimiento, al tratarse del alcalde mejor evaluado de Morena en la Ciudad de México, de acuerdo con diversas mediciones recientes.

Durante su recorrido, Janecarlo Lozano destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y fortalecer la organización territorial rumbo a los próximos años.

“Los gobiernos de la transformación han demostrado que sí pueden dar resultados, gobernar con cercanía y mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y organizados”, expresó.

Asimismo, reiteró su respaldo a las compañeras y compañeros del movimiento en Cuauhtémoc, señalando que existe una base social fuerte y una ciudadanía que quiere gobiernos presentes y cercanos.

La visita fue interpretada por liderazgos locales como una muestra del fortalecimiento político del movimiento en la alcaldía Cuauhtémoc rumbo al proceso electoral de 2027.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR