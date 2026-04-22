Janecarlo Lozano inyecta 16 millones de pesos a mercados de Gustavo A. Madero rumbo al Mundial.

Con el objetivo de fortalecer los mercados públicos de la alcaldía Gustavo A. Madero, previo al arranque del mundial de fútbol, el alcalde Janecarlo Lozano hizo entrega de un programa universal en el que entregó 300 mil pesos a los 54 mercados, en total se invertirán 16 millones 200 mil pesos.

Con el nombre “Mercados Corazón del Mundial”, la estrategia busca que los locatarios puedan invertir los recursos en obras menores, trabajos de mantenimiento, embellecimiento y adecuaciones internas que permitan ofrecer un mejor servicio a visitantes y consumidores en la víspera del del Mundial de Futbol.

La iniciativa también tiene como propósito posicionar a los mercados como espacios comunitarios de encuentro, con mejores condiciones para recibir a las personas que acudirán a disfrutar de los partidos de futbol, en un contexto donde la actividad económica y la convivencia social se verán impulsadas por el ambiente mundialista.

“A 50 días del mundial teníamos que hacer algo diferente, porque mucho se presume del mundial social, pero tenemos que insistir que el mundial tiene que girar en torno al barrio, que el mundial tiene que girar en torno a nuestras comunidades y presumimos que el corazón de la comunidad es el mercado, es el primero que tenemos que atender”.

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Nuestro alcalde @yancolozano trabaja de la mano con los mercados para fortalecer estos espacios y prepararlos rumbo al Mundial



Como parte de este esfuerzo, encabezó la entrega de apoyos económicos, beneficiando a locatarios y visitantes#GAM pic.twitter.com/g8MhOoKWYx — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) April 22, 2026

“El dinero será administrado por los propios representantes de cada mercado y ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo una economía circular, contraten al herrero de la colonia, contraten al carpintero de la colonia, contraten a personal de la colonia, contraten a compañeros locatarios que no les está yendo bien, ese dinero se tiene que quedar en los mercados públicos”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Cabe destacar que la alcaldía Gustavo A Madero invirtió 25 millones de pesos en la remodelación de 17 mercados durante el año 2025 y esta es la segunda entrega de apoyos económicos que se realiza durante su administración.

Algunos de los mercados beneficiados son Cuchilla del Tesoro, Pradera, Narciso Bassols, 10 de mayo, Fernando Casas Alemán, Pueblo de San Juan de Aragón, San Pedro el Chico, Vicente Guerrero, Providencia, Campestre Aragón.

También el Gabriel Hernández, Vasco de Quiroga, Santa Isabel Tola, Río Blanco, Estrella, Emiliano Zapata, Bondojito, Panamericana, Cuautepec, Chalma de Guadalupe, entre otros.

Janecarlo Lozano añadió que el año pasado entregaron un apoyo económico mediante un programa social a 18 mil mujeres, y este año la mitad de ese programa social se entregará en vales de despensa que podrá ser cambiado en los mercados públicos de la demarcación, con ello se tiene prevista una derrama económica de más de 40 millones de pesos para los centros de abasto.

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JVR