¿Quién es Erika ‘N’, la suegra de Carolina Flores y su asesina?

En un video difundido en redes se ve siendo atacada por su suegra

El feminicidio de Carolina Flores Gómez ha causado un gran impacto, no solo por la violencia del ataque, sino por quién es la presunta responsable. Erika “N”, de 63 años, fue grabada por cámaras de seguridad cuando atacaba a la joven de 27 años en un departamento de Polanco.

Antes de este crimen, Erika “N” participó en la política del mismo municipio donde nació Carolina. En 2016, fue candidata a regidora en Ensenada, Baja California.

Este vínculo con la vida pública ha provocado una mayor indignación en el estado, donde era conocida. La gobernadora Marina del Pilar y diversas instituciones siguen el caso muy de cerca.

Carolina recibió 7 impactos de bala ı Foto: Redes sociales

El video que analiza la Fiscalía de la Ciudad de México captó una frase que sugiere que el ataque fue motivado por una obsesión extrema. Después de disparar contra Carolina y ser confrontada por su hijo, Alejandro, se escucha a Erika decir: “Tú eres mío y ella te robó”.

Los expertos destacan la frialdad de la ex candidata. En la grabación se ve cómo la suegra mantuvo las manos ocultas en sus bolsillos para esconder el arma, mientras platicaba de forma normal sobre un viaje,

Exigen justicia para Carolina:



La reina de belleza fue asesinada el 15 de abril en #Polanco, pero la investigación inició hasta el otro día.



Su suegra, Erika, candidata a regidora en @EnsenadaGob, es la sospechosa, pero familiares creen que encubre a su hijo y esposo de Caro. https://t.co/5oXiD26xGo pic.twitter.com/cPKizNcx3x — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

Actualmente, las autoridades buscan a Erika “N” en todo el país y se han emitido alertas para que no pueda salir de México. La sociedad civil exige que su pasado político no le ayude a evadir la justicia.