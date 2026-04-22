¿Quién era Carolina Flores Gómez? Trayectoria de la exreina de belleza asesinada

Tras el trágico asesinato de Carolina Flores Gómez en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, familiares, amigos y colectivos buscan que su historia no se reduzca, sino que se recuerde la trayectoria de una joven que fue promesa del modelaje nacional.

Originaria de Ensenada, Baja California, Carolina nació el 4 de abril de 1999. Su incursión en el ojo público comenzó a los 18 años, cuando su carisma y porte la llevaron a coronarse como Miss Teen Universe Baja California 2017.

Este certamen no solo le otorgó el reconocimiento regional, sino que la catapultó como una de las figuras más prometedoras de su estado natal.

Ganadora de Miss Teen Universe Baja California 2017 ı Foto: Redes sociales

Su paso por las pasarelas fue recordado por diversas instituciones educativas de Ensenada, que tras la noticia de su muerte, han expresado su profundo pesar y solidaridad con la familia.

Fuera de los certámenes y las sesiones de fotos, Carolina Flores Gómez compartía su vida personal con mucho orgullo en redes sociales.

Como madre, siempre decía que su pequeña hija era su mayor motor y publicaba seguido fotos de sus momentos juntas.

También usaba sus cuentas para dar consejos de superación y bienestar, estando siempre en contacto con sus seguidores.

Carolina, de 27 años, fue hallada sin vida con dos impactos de bala en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La indignación por su muerte ha escalado hasta el gobierno estatal de Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda lamentó el suceso y se unió a la exigencia de esclarecimiento.

#Ahora || CRIMEN CAUSA IMPACTO: ASESINAN A EX REINA DE BELLEZA EN MÉXICO. 🇲🇽⚠️



Una ex reina de belleza, Carolina Flores Gómez, fue asesinada en su vivienda ubicada en Polanco, en Ciudad de México.



El ataque, ocurrido el 15 de abril, ha causado fuerte impacto en redes y medios… pic.twitter.com/gkY2QSefFx — Sivar al Día (@SivarAlDia) April 22, 2026

Tras la presión social y la denuncia formal presentada el 16 de abril, un día después del crimen, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la investigación ya se conduce bajo el protocolo de feminicidio.

Las autoridades continúan con el procesamiento de indicios en el lugar de los hechos para identificar y detener a la persona señalada como probable responsable.