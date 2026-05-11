SSC-CDMX detiene a 2 por balacera en Iztapalapa, que dejó 3 muertos y 9 heridos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres presuntamente relacionados con la agresión armada ocurrida en la colonia Reforma Política, en la alcaldía Iztapalapa, donde tres personas murieron y otras nueve resultaron lesionadas durante la madrugada del 10 de mayo.

A través de un comunicado, la SSC informó que las detenciones se realizaron tras un cerco virtual implementado con apoyo de cámaras de videovigilancia del C2 Oriente, luego del reporte de disparos en un domicilio ubicado sobre la calle Constitución Mexicana.

Aseguran droga y vehículo ligado a agresión en Reforma Política. ı Foto: SSC-CDMX

De acuerdo con las primeras investigaciones, operadores del sistema de monitoreo identificaron una motocicleta negra sin placas, en la que viajaban tres sujetos. El vehículo era escoltado por un automóvil negro que presuntamente fue utilizado como “muro” después del ataque, según se lee en el documento oficial.

Las autoridades señalaron que ambas unidades escaparon a alta velocidad del lugar de los hechos. Después del seguimiento virtual, policías ubicaron el automóvil en la colonia Magdalena Atlazolpa, también en Iztapalapa.

Aseguran droga y vehículo ligado a agresión en Reforma Política. ı Foto: SSC-CDMX

La SSC indicó que los oficiales interceptaron el vehículo en el cruce del Eje 5 Sur y la calzada Ignacio Zaragoza. En el sitio, los agentes realizaron una revisión preventiva a los dos tripulantes.

Durante la inspección, los policías aseguraron 30 dosis de aparente marihuana, dos teléfonos celulares y el automóvil que coincidía con las características identificadas en las indagatorias iniciales.

#Importante | En seguimiento a las indagatorias por el robo a un automovilista en un bajopuente de la colonia #LomasDeVistaHermosa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Jorge "N", Pedro Sait "N", Armando "N" y Fabricio "N", tras cometer un asalto a transeúnte en @A_VCarranza.



Se… https://t.co/aMKFu7pfqh pic.twitter.com/atuH0UPcJV — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 25, 2026

Los detenidos tienen 35 y 19 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

La dependencia capitalina agregó que el detenido de 19 años cuenta con un antecedente de captura en enero de 2024 por un homicidio ocurrido en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, en la misma demarcación.

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