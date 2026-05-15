Indagan la participación del narco contra Ximena y José

Autoridades capitalinas confirmaron que una célula criminal, con operaciones en la capital y el Estado de México, participó en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Además, informaron sobre el hallazgo en Morelos del cuerpo de uno de los presuntos implicados en el crimen y que era buscado.

A seis días del primer aniversario de este asesinato, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, mencionó que si bien integrantes de un grupo delictivo, dedicado al narcomenudeo y otras actividades ilícitas, participaron en el crimen, aún no es posible determinar si dicha organización ordenó los asesinatos o sólo participó en su ejecución.

El Dato: La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró el 21 de mayo del año pasado el primer centro del Sistema Público de Cuidados de la ciudad bajo el nombre de Casa Ximena Guzmán.

“La participación operativa del grupo, para tratar de establecerlo, puede deberse a distintas razones. Entonces, no descartamos la hipótesis de que la participación operativa, también tenga que ver con la autoría intelectual, pero tampoco descartamos que la participación operativa sea funcional.

“Es decir (...) que eventualmente se hayan puesto al servicio de alguien, por sus conocimientos, acceso a armas y otro tipo de cosas, para llevar a cabo la agresión”, dijo.

Cámaras de seguridad permitieron conocer cómo ocurrió el delito. Cerca de las 07:30 horas del 20 de mayo de 2025, Guzmán Cuevas esperaba en su automóvil estacionado sobre la Calzada de Tlalpan, frente a la estación Xola de la Línea 2 del Metro.

Frente al vehículo, un sujeto con casco y chaleco de construcción sólo observa y cuando aparece Muñoz Vega y sube al auto, el sujeto se acerca y les dispara. Ambos recibieron ocho y cuatro balazos, respectivamente.

El sicario huyó con otro en una moto, la cual abandonaron unas calles más adelante y subieron a un auto para viajar hasta la alcaldía Iztacalco, donde dejaron éste, abordaron una camioneta y se dirigieron al Estado de México.

Ayer, la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, dijo que el ataque fue planeado durante al menos 20 días y confirmó que los agresores vigilaron las rutas cotidianas de los funcionarios, desde sus hogares hasta el punto de reunión e incluso prepararon un primer intento de asesinato el 14 de mayo de 2025.

“La agresión no fue un hecho improvisado. Las investigaciones acreditaron una planeación previa, de al menos 20 días.

“Durante ese periodo, los responsables realizaron vigilancia sobre la ruta cotidiana que ambas víctimas seguían hacia su lugar de trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México y mantuvieron reuniones periódicas en dos predios ubicados en el Estado de México, que también forman parte de la investigación”, dijo la funcionaria.

Hasta ahora, las autoridades han detenido a 18 personas presuntamente relacionadas con el caso, de las cuales 10 ya fueron vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa agravada.

Sobre el presunto responsable asesinado, las autoridades revelaron que contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en el caso, que su familia lo reportó como desaparecido en el Estado de México y, posteriormente, se identificó un cuerpo en Morelos con las características de éste.

“El móvil de este asesinato podría estar relacionado con la propia actividad delictiva de la persona o con la creencia de algunos de los detenidos de que este individuo habría facilitado su identificación y captura por haber cometido diversos errores operativos”, señaló el titular de la SSC.

En tanto, Alcalde Luján detalló que el hombre ultimado participó en “las recargas telefónicas de siete números utilizados por coimputados” involucrados en los ataques planeados del 14 y 20 de mayo.

La fiscala agregó que el sospechoso fue ubicado “en lugar, fecha y hora” del crimen, el 20 de mayo, por lo que, consideran, “pudo haber sido, incluso, uno de los autores materiales”.

Además, sobre una posible filtración de información de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega desde el Gobierno capitalino, la funcionaria descartó que exista evidencia de una red interna y Brugada Molina aseguró que ni ella ni integrantes de su gabinete recibieron amenazas previas relacionadas con el caso.

Brugada Molina sostuvo que continuarán las investigaciones sobre este caso para llevar ante la justicia a los responsables.

“A las familias de Pepe y Ximena, a sus seres queridos, a sus amigas y a sus amigos y a todos nuestros compañeros de lucha y de Gobierno, queremos decirles con toda firmeza, que no vamos a descansar hasta que haya justicia.

“Sepan también, que no se ha dejado de investigar ni un solo día y que no vamos a cesar en la búsqueda de los responsables de este crimen”, comentó la mandataria local.

Indagan la participación del narco contra Ximena y José ı Foto: La Razón de México

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