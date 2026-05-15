“La Ciudad de México no se paraliza ante la lluvia”

Clara Brugada (centro) en la puesta en marcha del programa Tlaloque 2.0, ayer.

Durante el banderazo de salida del Operativo Tlaloque 2.0, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la Ciudad de México está preparada para afrontar las lluvias que se registren en esta temporada con personal, equipo y tecnología.

Ante personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras instancias, la mandataria local explicó que mediante el reforzamiento de este plan prevé que mejore la atención de emergencias.

3 mil 300 mdp es la inversión contra inundaciones

“Hoy consideramos que, teniendo este programa reforzado, en menos tiempo vamos a salir adelante, atendiendo a la población”, dijo.

De acuerdo con Brugada Molina, seis mil elementos del Gobierno de la ciudad participarán en el programa Tlaloque 2.0, mediante el cual se tiene desplegado en 56 lugares estratégicos equipos con hidroneumáticos y bombas para atender encharcamientos.

Además, la Jefa de Gobierno mencionó que, mediante la red de más de 100 pluviómetros, la administración local monitorea de manera permanente el tema de las afectaciones por lluvias.

“La Ciudad de México es imparable. No se paraliza ante la lluvia. Nos organizamos, nos preparamos, planeamos, invertimos, capacitamos, respondemos y nos cuidamos, todos los días”, dijo.

AVANZA EL ARREGLO. La Secretaría de Gestión Integral del Agua dijo que la tubería que provocó una megafuga de agua potable el miércoles en la calle 5 de mayo, colonia Ampliación Los Reyes Culhuacán, en Iztapalapa, tiene un avance de 50 por ciento en su reparación.