Explotan petardos en La Raza del Metro de CDMX durante riña de porros; hay un herido

Explotan petardos en La Raza del Metro de CDMX durante riña de porros.

El Metro de la Ciudad de México informó que se disuadió una riña entre un grupo de jóvenes, presuntamente porriles, en la correspondencia de la estación La Raza de la Línea 5 del Metro.

Señaló que elementos de la Policía Bancaria e Industrial intervino para disuadir el enfrentamiento entre jóvenes, quienes explotaron petardos en la estación La Raza.

“De inmediato, se activaron los protocolos de seguridad y la situación quedó controlada en el lugar”, afirmó el Servicio de Transporte Colectivo (SCT) Metro en la red social X.

De acuerdo con el metro de la Ciudad de México al menos una persona resultó lesionada por los hechos violentos registrados este 14 de mayo de 2026.

“Derivado de estos hechos, se proporcionaron los primeros auxilios a una persona que presentó lesiones menores y, al no requerir otro tipo de apoyo, continuó su trayecto en compañía de un familiar”, informó el Sistema de Transporte.

En un pequeño comunicado, el Servicio de Transporte Colectivo Metro afirmó que la persona herida presentó lesiones menores, que no requirió traslado hospitalario.

“La presencia del personal de vigilancia permanece activa en la estación para atender cualquier eventualidad”, escribió el Metro de la CDMX en la red social X.

Quién sabe qué pasó en el Túnel de la Ciencia en el trasbordo de metro La Raza?, @MetroCDMX pic.twitter.com/qkOzQQrW25 — El vato de barba (@elvatodebarba) May 15, 2026

Hasta el momento, no se ha dado a conocer qué agrupaciones porriles se vieron involucradas en la riña de este jueves.

En un video publicado en redes sociales, se pudo observar cómo el humo de los petardos llenaba el conocido como el túnel de la ciencia.

Además, varias personas corrieron para resguardarse ante la presencia de una densa columna de humo que se disipó con el tiempo en la correspondencia de la Línea 5.

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