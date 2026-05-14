Activista Natalia Lane busca sentencia de 40 años para su agresor Alejandro ‘N’

La activista trans Natalia Cruz Cruz, afirmó que, junto a sus asesores legales, buscará la pena máxima de 40 años de prisión por tentativa de feminicidio para su agresor, Alejandro “N”, luego de que la audiencia para definir sentencia se aplazara al próximo 20 de mayo.

Afuera de los juzgados del Reclusorio Sur, en la alcaldía Xochimilco, Natalia Lane afirmó que espera una sentencia a la altura de la gravedad del daño que recibió el 16 de enero de 2022, fecha en la que Alejandro “N” la atacó con un cuchillo en un hotel sobre la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.

“Para nosotros es importante que sea una sentencia máxima porque da un mensaje importante y poderoso (…) del acceso a la justicia para las víctimas y porque, como lo he dicho en diferentes momentos, esta es la primera vez que se logra la sentencia a un agresor por tentativa de feminicidio a una mujer transexual en América Latina como sobreviviente”, dijo la defensora de derechos humanos.

Adicionalmente, Natalia Lane y sus asesores jurídicos expusieron que actualmente, el juicio oral contra Alejandro “N” lleva cinco meses y durante ese periodo, ha sufrido una constante revictimización por parte de autoridades y de la defensa de su agresor.

“Yo creo que también ha sido parte de la estrategia de la defensa de mi agresor el poder retrasar las audiencias, buscar este desgaste emocional y físico y creo que lo han logrado, a pesar de que obtuvimos una primera gran victoria que fue el fallo de culpabilidad de parte del juez”, añadió.

Audiencia, el próximo 20 de mayo

La audiencia para definir la sentencia y reparación del daño se programó para el próximo 20 de mayo, luego de que ninguno de los tres abogados de Alejandro “N” se presentó a la audiencia de este jueves.

La defensa del agresor tendrá 48 horas para presentar pruebas que acrediten su inasistencia a la audiencia de este 14 de mayo. Además, en caso de que los asesores legales de Alejandro “N” no vuelvan a presentarse, el juez a cargo del caso solicitará su reemplazo inmediato.

▶ #Video | Un juez del Reclusorio Sur pospone la resolución contra Alejandro "N" por el ataque hacia la activista Natalia Lane ante la ausencia de los abogados defensores. La víctima expresa agotamiento emocional frente a las tácticas de retraso que impiden fijar la condena por… pic.twitter.com/jUIroqIBxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 14, 2026

Agresión contra Natalia Lane ocurrió hace más de cuatro años

El caso Natalia Lane se remonta al 16 de enero de 2022, fecha en la que la activista sufrió un intento de transfeminicidio en un hotel de calzada de Tlalpan. Después, el 21 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió al agresor, Alejandro “N”, vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

Entre 2024 y 2025, la defensa del agresor trató de interponer varios amparos para retrasar el juicio oral; sin embargo, el pasado 13 de abril un juez local declaró culpable al acusado, por lo que tras esta decisión, solamente quedaba pendiente la determinación de una sentencia tras más de cuatro años de proceso judicial.

El18 de julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México avaló la Ley Paola Buenrostro, la cual tipifica los transfeminicidios y sanciona con entre 35 y 70 años de cárcel a quien cometa este crimen.

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cehr