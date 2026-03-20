CNTE desquicia 9 horas la CDMX; rechaza diálogo con SEP y Segob

Al extender su movilización con bloqueos que asfixiaron por alrededor de nueve horas las arterias viales de Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó el diálogo que ofrecieron las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob), al insistir en que quieren ser recibidos directamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su segundo día del paro de 72 horas iniciado el miércoles, el magisterio se desplazó desde las 9:00 horas de este jueves hasta Paseo de la Reforma, a la altura de la torre de El Caballito, para bloquear el tránsito vehicular en el punto y las calles que rodean a esta importante vía para el tránsito capitalino.

El Dato: Hacia las 20:00 horas, la CNTE inició su asamblea nacional representativa para acordar su plan de acción para este 20 de marzo, que se prevé sea el último día del paro.

Los manifestantes dejaron sus casas de campaña y se trasladaron al punto con lonas, sillas y mantas que fueron extendidas a lo largo de las esquinas para cubrirse del sol que azotó durante toda la tarde en que se mantuvieron en el punto.

Desde esa zona, los dirigentes sindicales respondieron al posicionamiento que las dependencias federales emitieron un día antes para ofrecer una mesa de negociación y escuchar sus demandas.

En respuesta, la dirigente de la sección 22, Jenny Pérez, recordó que en mayo del año pasado hubo reuniones con los secretarios de dichas dependencias sin que resultara en respuestas satisfactorias a sus demandas.

“Por eso, desde la CNTE, desde la asamblea, ratificamos que la mesa debe ser directamente con la Presidenta de la República para tomar las decisiones correspondientes”, dijo.

Las peticiones de la Coordinadora no han cambiado: exigen dar marcha atrás a la Ley del ISSSTE de 2007, con un aumento salarial del 100 por ciento, así como mejoras a las condiciones laborales, la desaparición de la Unidad del Sistema para Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), así como que se derogue la última reforma educativa que llevó al modelo de la Nueva Escuela Mexicana.

A lo largo de la jornada, los maestros también organizaron un partido de futbol para el cual formaron dos equipos: “Neoliberales” contra la sección 9, los cuales “vistieron” camisetas hechas con cartulinas anaranjadas sobre las que escribieron consignas y sus demandas al gobierno.

El bloqueo provocó un severo congestionamiento vial en el centro capitalino, al provocar el cierre parcial de las líneas 1 y 3 del Metrobús, cuyos efectos se agudizaron pasadas las 15:00 horas, cuando centenares de personas que salían de sus jornadas laborales caminaron a lo largo de Reforma, Insurgentes, avenida Juárez y las vialidades aledañas, para conseguir llegar a sus hogares.

Alrededor de las 18:00 horas se restableció la circulación, cuando los maestros recogieron las sillas y lonas para volver al Zócalo.

A su retirada, confirmaron que este viernes continuarán con las protestas en la ciudad, al acusar que hubo “cerrazón” de parte del Gobierno federal y de la Presidenta para entablar un diálogo con ellos.

También en los estados se reportaron movilizaciones de la Coordinadora: en Guerrero hubo protestas y bloqueos en diversos puntos de Chilpancingo y Acapulco; en Oaxaca bloquearon los accesos de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, e instalaciones de Pemex en Santa María del Tule, mientras que en Chiapas, cerraron las salidas de Tuxtla Gutiérrez, y bloquearon la entrada principal, conocida como La Pochota, y los accesos desde Chiapa de Corzo, Villaflores y San Fernando.

Demandas se atenderán en la medida de lo posible

› Por Yulia Bonilla

TRAS CUESTIONAR que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúe con marchas a pesar de que el Gobierno se dijo abierto al diálogo, la Presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se atenderán las demandas en la medida de lo posible, pero advirtió que hay peticiones que el presupuesto no puede cubrir.

Este miércoles, el magisterio inició un paro de 72 horas, acompañado de marchas y bloqueos en distintos estados, pero con una concentración principal en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se instaló un plantón.

10 por ciento aumentó el salario de los maestros en 2025

Consultada al respecto en conferencia, la mandataria dijo no ver justificación para la protesta emprendida por las y los maestros, si el Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo por medio de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación. Además, recordó que ella abrió espacio para recibir directamente a los maestros en el marco de la protesta realizada el año pasado, pero no acudieron.

“Nunca se ha cerrado el diálogo con Gobernación y con Educación Pública, porque la última vez que habíamos acordado un diálogo conmigo, pues no llegaron. Ellos decidieron no llegar. Entonces, pues ahora es con Gobernación, con la Secretaría de Educación, que tienen toda la atribución”, dijo.

En ese contexto, mencionó que se mantendrá la apertura del Gobierno para escuchar a los docentes, y acotó que, aunque hay voluntad de atención, ésta dependerá del presupuesto, porque no es posible que alcance para todo.

“En lo que se pueda se va a seguir apoyando. Hay temas que el presupuesto público no da para poderlo cumplir, y buscamos la mejor manera de apoyar, porque creemos en los maestros de México, las maestras de México”, dijo.

Frente a exigencias como el aumento salarial, señaló que ya ha habido desde el 2018 y recordó que en 2025 se consiguió aumentar sus percepciones salariales en 10 por ciento y se crearon un millón de nuevas plazas docentes, a lo que se sumaron otras políticas, como crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.