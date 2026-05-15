Mega fuga de agua en Xochimilco deja al menos 25 viviendas afectadas | VIDEO

La ruptura de una tubería entre los límites de Xochimilco y Tlalpan provocó una fuga de agua de gran magnitud en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, que dejó al menos 25 viviendas afectadas.

Alrededor del mediodía de este viernes, vecinos de la citada colonia denunciaron, a través de redes sociales, la presencia de una fuga de gran magnitud cercana a sus domicilios. Varias familias reportaron inundaciones en sus domicilios, por lo que llamaron a bomberos y equipos de emergencia.

#Ahora |🚨 Atención inmediata en San Francisco Tlalnepantla.



La Alcaldía Xochimilco informa que, tras el reporte registrado en Capulines y José López Portillo, colonia San Francisco Tlalnepantla, personal de emergencia ya se encuentra en el lugar atendiendo la situación. pic.twitter.com/NAodC16XF1 — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) May 15, 2026

En respuesta, al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil capitalina, del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) y de la alcaldía Xochimilco.

El jefe de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó en redes sociales que se estaban atendiendo las inundaciones en los domicilios afectados por la fuga, mientras que Protección Civil informó que se están llevando a cabo censos para conocer la magnitud del daño.

#AlMomento, informo que desalojamos el agua que ingresó a domicilios de la Colonia San Francisco Tlalnepantla, Alcaldía Xochimilco derivado de una fuga. Continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/QttxrgEpYi — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

A propósito, en un mensaje aparte, el titular de la Segiagua, Ingeniero José Mario Esparza, informó que, al corte de las 13:00 horas, se contaban al menos 25 viviendas afectadas, cuyas familias ya estaban siendo atendidas por las autoridades pertinentes.

“Estamos de manera coordinada con los compañeros de la Secretaría de Participación Ciudadana y de su Casa de Gobierno, quienes están haciendo en este momento los recorridos casa por casa para ver cuáles son las necesidades de la población y dar certeza de que el gobierno de la Ciudad de México se va a hacer responsable de los daños que se hayan generado”, dijo Esparza Hernández, en un mensaje en video.

Ruptura de tubería por falta de mantenimiento, posible causa de mega fuga

En el mismo mensaje, el titular de Segiagua explicó que, de acuerdo con la información preliminar, la posible causa de la fuga de agua en Xochimilco sería la ruptura de una placa de acero por falta de mantenimiento.

El Titular de la #SEGIAGUA, Ing. José Mario Esparza informa acerca de la atención de la fuga que se presentó en la cuarta derivación del acueducto San Francisco Tlalnepantla, entre los límites de @XochimilcoAl y @TlalpanAl en la parte de la #CDMX, proveniente del sistema… pic.twitter.com/P5puFFJBgc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 15, 2026

A causa de esto, el titular de Segiagua aseguró que, cuando terminen las labores de contención de la fuga, se dará el mantenimiento adecuado a la tubería, con el objetivo de evitar un nuevo accidente.

“En este punto había una placa de acero que se movió, se dislocó y eso generó el brote de agua. Son instalaciones ya muy viejas, este sitio tiene más de 35 años, entonces es muy importante la rehabilitación que se va a hacer para que esto no se vuelva a presentar”, explicó José Mario Esparza.

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