‘Coyoacán es una alcaldía de resultados, por eso somos imparables’, afirma Giovani Gutiérrez.

“Gobernar significa dar resultados, rendir cuentas y por encima de todo, estar cerca de la gente” afirmó el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, al comparecer ante las Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México para informar sobre los avances de su administración en el ejercicio 2026.

“Sin falsas modestias, podemos decir que esta administración sí ha cumplido, sí ha dado resultados. Sin embargo, más allá de las palabras, están los hechos: En más de cuatro años, no hemos tenido subejercicios; en más de cuatro años, hemos desarrollado un proyecto con planeación, con metas en curso y otras ya cumplidas; hemos enfrentado el rezago y lo hemos combatido; hemos caminado las calles porque hemos conformado un equipo de servidores públicos comprometidos y responsables”, dijo.

Acompañado por las y los integrantes de su gabinete, el alcalde sostuvo que su gobierno ha consolidado un modelo cercano a la gente, que escucha, actúa y trabaja todos los días para transformar las calles, barrios y colonias mediante acciones de seguridad, obra pública, servicios urbanos, recuperación del espacio público y desarrollo social.

El titular de la demarcación presentó los resultados alcanzados de octubre a la fecha ante las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local, Alcaldías y Límites Territoriales, así como la de Gobierno y Políticas Públicas, del Congreso de la Ciudad de México.

Gutiérrez Aguilar aseguró que hoy Coyoacán “sí tiene un nuevo rostro, y a 26 días de que inicie la Copa del Mundo, podemos decir con certeza que el balón está en nuestra cancha, porque Coyoacán es la sede y así vamos a seguir, imparables y comprometidos contigo”.

Durante su intervención el Alcalde dio a conocer una numeralia de las acciones emprendidas en donde se han entregado más de 30 mil paquetes de útiles escolares, se han pintado edificios y fachadas equivalentes a 420 mil metros cuadrados; se han sustituido más de 7 mil luminarias; más de 46 mil metros de banquetas y más de 10 mil metros de guarniciones y casi 600 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica en lo que va de esta administración, así como más de 3 millones de áreas verdes intervenidas y con mantenimiento.

Asistí a comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex), un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia con la ciudadanía. Una vez más, refrendo mi compromiso de servir de manera imparable a las vecinas, vecinos y visitantes de Coyoacán; siempre… pic.twitter.com/NA0QOxP5Zs — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 15, 2026

A ello se suman las casi 5 mil mastografías para mujeres de alta marginación; dos mil espacios para empleo en las ferias organizadas; siete mil visitas de seguridad casa por casa; 436 recorridos pie tierra; 52 operativos contra chelerías ilegales; 36 dispositivos de chatarrización con el retiro de más de dos mil 600 vehículos; 24 conciertos de la orquesta sinfónica para más de 11 mil personas; 75 acciones de mantenimiento a casas de Cultura y el mantenimiento e intervención en los 11 deportivos, dos gimnasios y ocho albercas.

Todo ello se suma a los trabajos hechos en los 22 mercados de la demarcación, así como 547 jornadas de limpieza en tiraderos clandestinos y 50 “Miércoles Verde” con acciones de mantenimiento.

Giovani Gutiérrez dijo: “En Coyoacán creemos que la política social debe construirse con sentido humano, privilegiando las condiciones de cohesión y la justicia social para garantizar que nadie se quede atrás y brindar el apoyo a quienes más lo necesitan.”

Al finalizar, el alcalde precisó que Coyoacán no le regala nada a sus vecinos, pues las obras y acciones que se emprenden, se llevan a cabo con el dinero de la ciudadanía, de sus impuestos, “gobernamos con el dinero de la gente y les rendimos cuentas con acciones y con obras que perduran, no sólo para 5 partidos del mundial”.

Durante la comparecencia legisladoras y legisladores reconocieron el trabajo que encabeza Giovani Gutiérrez y destacaron que, independientemente de los orígenes partidistas, es notable la coordinación para la atención de los problemas, así lo señaló el diputado Gerardo Villanueva, de Morena, al igual que la diputada Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, quien indicó que, aunque a veces “hemos sido un dolor de cabeza, hemos logrado resolver bastantes cosas. Ojalá se siga dando esta colaboración”.

La diputada Rebeca Peralta León, del PVEM, también destacó que en Coyoacán se está trabajando porque por eso son conocidos los nombres de los funcionarios de la demarcación, la cual es una de las más destacadas en la ciudad.

El diputado Ricardo Rubio, del PAN, también respaldó el trabajo en la demarcación y se sumó a los comentarios de la diputada Patricia Urriza, pues sí se ha brindado el apoyo necesario a todas las gestiones que se han hecho a petición de las y los vecinos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR