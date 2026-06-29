¿Quiénes son los trabajadores desaparecidos de la CFE?

El pasado 26 de junio dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecieron entre Hidalgo y Puebla, por lo que sus familiares y amigos realizaron manifestaciones este domingo.

El viernes 26 de junio dos trabajadores de la CFE viajaron hacia el punto 132D de la autopista México-Tuxpan para realizar mantenimiento en el cableado de la zona; sin embargo, se conoce su paradero desde las 14:00 horas de ese día.

La última localización de los trabajadores de la CFE que viajaba en una camioneta Pickup Silverado blanca 2024, placas MXB688A se registró en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo; pese a que se encontraron dos vehículos abandonados, se desconoce el paradero de ambos.

Los familiares y amigos de ambos trabajadores realizaron un cierre de circulación en la autopista México-Tuxpan, a la altura de San Alejo, con la finalidad de ejercer presión para que se localizaran a los trabajadores.

Familiares y amigos de Marco y Adolfo trabajadores de #CFE cierran la autopista #México-#Tuxpan. Reportan que no regresaron a casa después de trabajar y no hay noticias de su paradero. #HastaEncontrarlos #Personasdesaparecidas #Vivosselosllevaron pic.twitter.com/Bgzp7ZevfN — Joss (@lajoss04) June 29, 2026

Ellos son los trabajadores de la CFE desaparecidos entre Hidalgo y Puebla

Las autoridades correspondientes comenzaron las labores de búsqueda de Adolfo López Saldaña de 40 años de edad, y Marco Antonio Sarmiento García de 60 años de edad.

Elementos de varias dependencias se encuentran realizando las acciones de búsqueda en Acaxochitlán:

Comisión de Búsqueda de Personas de Estado de Hidalgo (CBPEH)

Comisión Nacional de Búsqueda

Comisión de Búsqueda de Puebla

Policía Estatal de Hidalgo

Policía Municipal de Acaxochitlán y Mineral de la Reforma

Trabajadores de la CFE desaparecidos ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con las fichas de búsqueda Adolfo López Saldaña es un hombre de 40 años de edad con tez morena y complexión robusta, tiene cabello ondulado de color negro, ojos café oscuro, mide 1.64 metros, utilizaba camisa blanca, pantalón azul marino y zapatos color negro al momento de desaparecer.

Mientras que Marco Antonio Sarmiento García es un hombre de 60 años de edad con tez moreno clara y complexión regular, tiene cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro, mide 1.64 metros y utilizaba uniforme de la CFE y botas de color café. Tiene tatuajes en ambos brazos.

Hasta el momento se desconoce el paradero o información sobre ambos, por lo que la CFE informó que están colaborando con las autoridades, además de permanecer en comunicación permanente con las familias de ambos trabajadores.

#CFEInforma | Referente a la desaparición de dos de nuestros compañeros en Huauchinango, Puebla y los límites con Hidalgo; en la Comisión Federal de Electricidad nos mantenemos colaborando con las autoridades correspondientes y estamos en permanente comunicación con las familias… — CFEmx (@CFEmx) June 28, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.