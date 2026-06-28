Apagón eléctrico hoy 29 de junio ¿En dónde y a qué hora suspenderá el servicio la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza cortes en los suministros de energía cuando se requieren hacer labores de mantenimiento en algunas regiones, y estos se programan con anticipación para que las personas puedan tomar medidas de prevención.

Los cortes de energía de la CFE forman parte de arreglos en instalaciones, por los climas extremos que se registran en algunas regiones, o para mejorar la infraestructura.

Para este lunes 29 de mayo se tienen programados algunos cortes de energía en distintas entidades, por lo que en La Razón te compartimos las zonas y los horarios en los que esto ocurrirá.

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Apagón eléctrico 29 de junio

En Reynosa se realizará un corte temporal del siministro en el fraccionamiento San Valentín, y este está programado desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, pues se hará un mantenimiento para mejorar el suministro en la zona.

En el municipio de Valle de Santiago de Guanajuato se realizará un corte de suministro temporal para mantenimiento desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, por lo que las siguientes vialidades de la zona centro permanecerán cerradas:

Calle Democracia, de Zaragoza hasta Del Cedro

Calle Victoria, desde Uruapan hasta Allende

Corte de suministro CFE ı Foto: Gobierno Municipal de Valle de Santiago

¿Cómo reportar a CFE que no hay luz?

En caso de que se registre una falla en el suministro de energía eléctrica que no esté programado se puede realizar un reporte a la CFE, pero antes de realizar este proceso, es importante rectificar lo siguiente:

Que tu interruptor este en la posición de encendido

Que los fusibles no estén dañados

Que la palanca del interruptor esté arriba

En caso de que se verifique que todo esté en orden se puede realizar el reporte al número 071, en cualquier centro de atención a clientes, en el portal de internet de la CFE, o por medio de las redes sociales oficiales.

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Para realizar el reporte se requiere proporcionar el número de servicio que se encuentra en la parte superior derecha del recibo de luz, la dirección completa con calles, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal, así como un número telefónico para mantenerse en comunicación.

Posteriormente se genera una orden para que se realice una visita a tu domicilio para verificar si existe alguna falla para que sea atendida y se pueda reestablecer el servicio de luz sin costo alguno.

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