CFE lleva luz a 11 mil michoacanos con avance del Plan por la Paz y la Justicia.

Miles de familias michoacanas ya cuentan con energía eléctrica en sus hogares gracias al avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha completado 542 obras de electrificación, beneficiando directamente a 11,711 habitantes en 73 municipios del estado. Esta iniciativa amplía la cobertura del servicio, impactando positivamente la vida diaria de las comunidades. L

a inversión de 190.17 millones de pesos (mdp) ha permitido instalar infraestructura clave: 3,450 postes, 470 transformadores y 168 paneles solares individuales, garantizando acceso a un servicio básico.

El programa estratégico de electrificación es un esfuerzo integral para mejorar las condiciones de vida en Michoacán. Los municipios beneficiados incluyen Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Morelia, Múgica, Pátzcuaro, Puruándiro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro, abarcando una amplia geografía estatal.

“Estamos comprometidos con llevar bienestar a cada rincón de Michoacán. La electrificación no es solo instalar infraestructura; es abrir puertas al desarrollo, a la educación y a una mejor calidad de vida para nuestras familias”, afirmó un portavoz de la CFE. “Este esfuerzo se alinea con la visión de un Michoacán más justo y equitativo".

Complementando estas acciones, las Ferias del Bienestar han sido un éxito. Entre enero y mayo de 2026, se realizaron 57 ferias en diversos municipios, atendiendo 1,969 solicitudes de usuarios. En ellas se facilitan trámites esenciales como contratación, impresión de recibos, cambio de titular y asesorías sobre facturación.

El plan contempla un total de 765 obras de electrificación, con una inversión global de 304 mdp. Con las 542 obras ya concluidas, la CFE finalizará las 223 restantes entre junio y julio de 2026, cumpliendo la meta establecida.

La inversión proviene del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), administrado por la Secretaría de Energía, crucial para que las comunidades más apartadas se beneficien.

Este programa refleja el esfuerzo coordinado para cerrar la brecha de acceso a la energía y sentar las bases para un desarrollo más equitativo en la región michoacana.

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JVR