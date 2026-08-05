Inversión fija bruta se contrae 0.4% en mayo

En mayo, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) que permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo tuvo una contracción de 0.4 por ciento respecto de abril, en términos reales; mientras que a tasa anual creció 2.4 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La caída del IMFBCF se da tras el crecimiento de 4.1 por ciento mensual que se registró en abril y que se destacó por el inicio de los preparativos del Mundial de Fútbol 2026.

En la variación mensual, con cifras desestacionalizadas, la caída fue impulsada por una contracción de 2.4 por ciento en construcción, y de forma desagregada, la residencial se desplomó 7.9 por ciento, pero la no residencial creció 3.3 por ciento. Por su parte, el gasto en maquinaria y equipo tuvo un impulso por las compras nacionales con 4.5 por ciento, pero en los bienes importados se registró una contracción de 0.5 por ciento debido a una caída en el equipo de transporte con 3.5 por ciento y en maquinaria, equipo y otros bienes creció 0.2 por ciento.

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En la comparación con mayo de 2025, la inversión fija bruta avanzó porque la construcción aumentó 2.0 por ciento, pese a que la obra residencial cayó 5.4 por ciento, pero la no residencial aumentó 11.8 por ciento; además, el gasto de maquinaria y equipo se incrementó 2.5 por ciento, impulsado por la compra de bienes importados con un alza de 8.9 por ciento; sin embargo, la adquisición de bienes nacionales disminuyó 7.7 por ciento.

Con cifras originales, entre enero y mayo la formación bruta de capital fijo en el país tuvo una contracción de 0.5 por ciento anual, impulsada por un avance en construcción de 2.7 por ciento, pero la adquisición de maquinaria y equipo registró una caída de 4.0 por ciento.

Al interior del gasto en maquinaria y equipo resaltó que la compra de bienes nacionales se desplomó 10.7 por ciento y los importados crecieron 0.5 por ciento.

Por comprador, la formación bruta de capital fijo cayó 1.9 por ciento en el sector privado, pero el público avanzó 9.4 por ciento.

La inversión en construcción creció porque ambos compradores realizaron gasto, los privados un avance de 1.1 por ciento y el sector público de 11.6 por ciento.

Sobre la compra de maquinaria y equipo, el sector público creció 5.7 por ciento anual; mientras que, el privado cayó 5.1 por ciento, indicó el Inegi.

En mayo 2026 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo #IMFBCF se ubicó en 107.1 puntos con una caída mensual de 0.4%. Respecto a mayo 2025, subió 2.4%.



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-2.4% Construcción

⬆️… pic.twitter.com/E15AgyRFbG — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 5, 2026

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FGR