Inversión fija bruta rompe racha negativa y avanza durante abril

Tras más de 19 meses de caídas consecutivas, la Formación Bruta de Capital Fijo aumentó 5.1 por ciento a tasa anual, con cifras desestacionalizadas, durante abril; mientras que en su comparación mensual registró un avance de 4.0 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); analistas destacaron que las cifras mostraron un repunte por los preparativos del Mundial de Futbol 2026, pero el crecimiento no es generalizado, no abarca a todos los sectores y aún es insuficiente para tratarse de una recuperación sostenida.

“El crecimiento de la inversión en abril es una buena noticia para México, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación sostenida de los flujos de inversión y de la confianza para invertir en el país. Lo anterior limita el crecimiento económico de México en el corto, mediano y largo plazo”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: El área de Estudios Económicos Banamex estimó que la inversión crezca 1.5 por ciento al cierre de año por las modestas perspectivas del PIB y menores tasas de interés.

En la comparación anual, desglosada por componente, los gastos en construcción se incrementaron 8.8 por ciento, derivado de un alza en residencial de 16.7 por ciento y en no residencial de 1.1 por ciento; mientras que en maquinaria y equipo sólo creció 0.9 por ciento por un incremento en bienes importados de 8.8 por ciento, pero una contracción de 10.6 por ciento en los nacionales, de acuerdo con información del Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF).

Al interior de bienes importados, el crecimiento de 8.8 por ciento fue por una caída de 1.1 por ciento en equipo de transporte, pero un alza en maquinaria, equipo y otros bienes de 9.8 por ciento. Respecto al rubro nacional, el desplome fue originado por un descenso en las compras de equipo de transporte de 8.5 por ciento y de maquinaria, equipo y otros bienes, 12.4 por ciento.

El Tip: La inversión en maquinaria y equipo hasta el mes de marzo había acumulado al menos 15 meses con caídas.

De acuerdo con Siller Pagaza, el crecimiento de la inversión fija bruta puso fin a una racha de 19 meses consecutivos con contracciones y fue la mayor tasa de avance desde julio de 2024; no obstante, el incremento de 5.1 por ciento se encuentra por debajo del 5.44 por ciento del máximo histórico.

En el mes de referencia, en comparación con marzo, la formación bruta de capital fijo se ubicó en un repunte de 4.0 por ciento, el más alto desde noviembre de 2020 cuando iniciaba la recuperación tras la pandemia, el alza fue originada por un crecimiento en construcción de 6.5 por ciento y en maquinaria y equipo con 2.0 por ciento.

El incremento mensual en el gasto en construcción fue impulsado por residencial con 12.4 por ciento y la no residencial, con sólo 0.1 por ciento; mientras que, el repunte en maquinaria y equipo fue ocasionado por una contracción en nacional de 3.7 por ciento, pero el gasto en bienes importados creció 6.2 por ciento.

Inversión ı Foto: Especial

Al interior de los bienes nacionales, el equipo de transporte decreció 0.5 por ciento y la maquinaria, equipo y otros bienes se contrajo 7.2 por ciento; sobre los bienes importados: la compra de equipo de transporte aumentó 0.6 por ciento y la de maquinaria, equipo y otros bienes 7.1 por ciento.

La analista de Banco Base sostuvo que, el crecimiento en bienes importados, en especial, en maquinaria, equipo y otros bienes y en construcción residencial puede tener relación con las obras previas al mundial que se iniciaron en abril, “estos preparativos incluyeron gasto en adecuaciones y remodelación de sitios de alojamiento temporal, lo que anteriormente se había reflejado en las cifras de Actividad Industrial al mes de abril”.

Añadió que el repunte asociado a los preparativos, no será recurrente en los meses posteriores, hay probabilidad de que se vea una corrección a la baja en la inversión en sus comparaciones mensuales.

“Es importante destacar que la inversión en maquinaria y equipo nacional sigue registrando debilidad, con la caída mensual de 3.7 por ciento, destacando la inversión en otros bienes que se contrajo 7.2, por lo que el crecimiento del indicador de inversión total en abril no fue generalizado, ni responde a una recuperación de la confianza por realizar inversiones en México, sino a un fenómeno transitorio”, señaló Siller Pagaza en un análisis.

Con cifras originales, pese al incremento mensual y anual del mes de referencia, entre enero y abril del presente año, la formación bruta de capital fijo tiene una caída de 1.0 por ciento debido a un alza de 2.6 en el gasto en construcción y una contracción de 4.8 por ciento en maquinaria y equipo.

Al interior del gasto en construcción, la residencial creció 4.1 por ciento y la no residencial 1.2 por ciento; sobre la contracción de 4.8 por ciento en maquinaria y equipo, la compra de bienes nacionales se desplomó 11 por ciento y los importados, 0.8 por ciento.

Por tipo de comprador, en los primeros cuatro meses del año, la formación bruta de capital fijo se ubicó en una caída de 1.0 por ciento debido a una contracción en la inversión privada de 2.2 por ciento y un alza en la pública de 7.0 por ciento.

Por tipo de bien, en construcción se tuvo un alza de 2.6 por ciento, debido a que la inversión privada creció 1.6 por ciento y la pública, 7.7 por ciento; mientras que, en maquinaria y equipo hubo una caída de 4.8 por ciento por una baja del gasto del sector privado de 6.0 por ciento, pero un alza de 5.7 por ciento del sector público.

“Considerando el repunte de la inversión de abril, se revisa la expectativa de inversión para el 2026 de una contracción de 2.0 por ciento a una contracción de 1.0 por ciento. Si la caída del 2026 se materializa, sumarán dos años consecutivos de caídas anuales”, indicó Gabriela Siller Pagaza.