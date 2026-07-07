CSP y Nubank revisan inversión de 4,200 mdd

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió ayer en Palacio Nacional al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, con quien anunció formalmente el plan de inversión que la institución financiera digital adelantó que preveía realizar en México durante los próximos años, por un monto estimado de cuatro mil 200 millones de dólares.

A través de sus redes sociales, la mandataria federal informó sobre el encuentro con el empresario colombiano y su equipo de trabajo, reunión en la que le presentaron los planes de expansión de la compañía en el país.

El Dato: Fundado en San Pablo, Brasil, en 2013, Nubank es una empresa sin sucursales físicas, siendo sus productos principales la tarjeta de crédito y la cuenta de ahorro.

“En Palacio Nacional recibimos al director ejecutivo y fundador de Nubank, David Vélez Osorno, y su equipo; me informaron la inversión estimada de cuatro mil 200 millones de dólares para el periodo 2026-2030 en nuestro país”, escribió la mandataria federal en su red social.

El monto referido por la Presidenta corresponde al plan de inversión de largo plazo que Nubank en México dio a conocer en febrero de este año, cuando anunció que esperaba alcanzar una inversión total de 4.2 mil millones de dólares hacia 2030, en el marco de su próxima entrada en operaciones como banco en México.

163 mmdd generó de ingreso anual Nubank en 2025

En ese momento la empresa señaló que el plan considera recursos destinados al fortalecimiento de su operación, el desarrollo tecnológico y el crecimiento de su oferta de productos y servicios financieros, además del capital que ya mantiene en el país.

Además, Armando Herrera, director general de Nu México, afirmó que el compromiso de la firma con el mercado mexicano era de largo plazo y explicó que la inversión contemplaba alrededor de dos mil 500 millones de dólares en gastos estratégicos de capital y operación durante los siguientes cuatro años.

131 millones de clientes tiene en Brasil, México y Colombia

La reunión en Palacio Nacional ocurre mientras la institución avanza en los preparativos para iniciar operaciones como banco, luego de haber obtenido en abril de 2025 la autorización para constituirse como institución de banca múltiple. La empresa se encuentra en la fase final del proceso regulatorio previo al arranque formal de actividades.

Con la licencia bancaria, Nu podrá ampliar su portafolio de productos, incorporar servicios como la portabilidad de nómina, elevar los límites de captación y ofrecer la protección del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) sobre los depósitos cubiertos por la legislación vigente.

Actualmente, Nu México suma alrededor de 15 millones de clientes, con lo que se ubica entre las tres instituciones financieras con mayor base de usuarios en el país. La compañía ha señalado que cerca del 78 por ciento de sus clientes vive fuera de las principales zonas metropolitanas y que aproximadamente la mitad obtuvo su primera tarjeta de crédito a través de la plataforma.

La empresa también ha destacado que su crecimiento en México ha superado el ritmo registrado por su operación en Brasil durante una etapa equivalente de desarrollo, impulsado por un modelo de atención completamente digital y una estrategia enfocada en ampliar la inclusión financiera.