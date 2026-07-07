UBS: T-MEC se centrará en posibles modificaciones

La discusión en torno al Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) dejó de centrarse en la posibilidad de que el acuerdo comercial desaparezca y ahora se enfoca en cómo será modificado, consideró UBS Financial Services, al estimar que la revisión iniciada por los tres socios abrirá una negociación que podría prolongarse más allá de 2026.

“El enfoque está cambiando de la supervivencia del acuerdo a cómo será reformulado. Esperamos que las negociaciones se extiendan mucho más allá de 2026”, agregó la institución en un análisis.

Señaló que la decisión de Estados Unidos de no extender de inmediato la vigencia del tratado activó el mecanismo de revisión anual previsto en el acuerdo. Sin embargo, dijo que el T-MEC permanece plenamente vigente y que los gobiernos de las tres naciones reiteraron su compromiso de continuar las negociaciones.

Para UBS, el cambio más relevante es que los mercados han dejado de anticipar un escenario de ruptura de la integración comercial de América del Norte.

Prueba de ello, explicó, fue la reacción moderada tras la reunión de revisión conjunta: el dólar canadiense registró pocos cambios y el peso mexicano sólo mostró una ligera depreciación.

La institución mantuvo una postura “moderadamente constructiva” sobre el peso mexicano, al considerar que ha mostrado resiliencia pese a la incertidumbre comercial, apoyado por las expectativas de que el acceso preferencial de México al mercado de EU se mantenga y por el atractivo diferencial de tasas de interés.

En contraste, UBS se mostró más cauteloso respecto al dólar canadiense, al advertir que enfrenta menores perspectivas de apreciación debido al débil crecimiento económico interno y a diferenciales de tasas menos favorables.

Estimó que las conversaciones se concentrarán en redefinir aspectos clave del tratado, entre ellos reglas de origen más estrictas, más requisitos de contenido regional y el fortalecimiento de cadenas.