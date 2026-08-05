Acuden a juzgados por amparos contra prueba de la UNAM; aún no los obtienen

Las primeras demandas de amparo promovidas por aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra la aplicación de un examen de control enfrentan su primera prueba en los juzgados federales: los promoventes tienen cinco días para aclarar los actos que reclaman; de lo contrario, sus demandas se tomarán por no presentadas.

Los recursos fueron presentados ante los Juzgados Noveno y Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encabezados por las juezas Verónica Yessel Beltrán Murguía y Adriana Judith Uribe Vidal, después de que la UNAM determinó aplicar una nueva evaluación a aspirantes cuyos resultados del proceso de admisión fueron considerados atípicos.

El Dato: Un grupo de investigadores y universitarios advirtió que detrás de la crisis del proceso de admisión 2026 existe una escasez estructural de espacios en la educación superior pública.

Entre los primeros casos se encuentra el de Yamile Flor Nechar Álvarez, aspirante a la carrera de Derecho, quien reclama la convocatoria, el instructivo del concurso de selección y la negativa de inscripción. Billy Yair Andrade Jiménez impugnó la “orden de cancelación del examen en línea realizado por la parte quejosa”, al considerar que vulneró las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

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También promovieron amparos Óscar Josías Sánchez, así como Edith González Barrios junto con otros aspirantes a las carreras de Médico Cirujano y Derecho. En otro expediente, José Carlos Rodríguez y otros aspirantes a Arquitectura reclaman la convocatoria e instructivo del concurso de selección, la cancelación del examen, así como la negativa de recibir documentos e inscribirlos en la licenciatura.

170 aspirantes han buscado asesoría para promover recursos

Hasta el momento, las demandas no han sido admitidas a trámite y tampoco se han concedido suspensiones para impedir la aplicación del examen de control. En los primeros acuerdos, los jueces requirieron a los aspirantes que precisen los actos reclamados y otros aspectos indispensables para analizar la procedencia de los juicios.

Los acuerdos fueron emitidos con fundamento en los artículos 108 y 112 de la Ley de Amparo, que facultan al juez para prevenir a la parte quejosa cuando la demanda presenta omisiones o requiere precisiones. Los aspirantes deberán aclarar, entre otros aspectos, cuáles son los actos concretos que atribuyen a las autoridades universitarias y que buscan combatir mediante el juicio constitucional.

Los jueces apercibieron a los promoventes de que, si no cumplen con el requerimiento dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación, las demandas se tomarán por no presentadas, en conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo.

De ocurrir eso, los juicios no avanzarían a la etapa de admisión ni se analizaría la constitucionalidad de la decisión adoptada por la universidad.

Algunos de los aspirantes a las carreras de Derecho, Arquitectura y Médico Cirujano sostienen que habían obtenido un lugar en la UNAM antes de que se ordenara la aplicación del examen de control.

En sus demandas argumentan que la decisión de la universidad de someterlos a una nueva evaluación vulnera sus derechos y solicitan que se respeten los resultados originalmente obtenidos en el proceso de selección.

La controversia surgió después de que la máxima casa de estudios informó que detectó un comportamiento estadístico inusual en los resultados del examen de admisión de este año, particularmente en carreras de alta demanda, por lo que determinó aplicar una prueba de control a los aspirantes involucrados.

Como parte de ese proceso, la Universidad también aplazó hasta el 31 de agosto el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso, en espera de concluir la revisión de los casos.

Mientras los primeros casos avanzan en la justicia federal, la situación académica de los aspirantes permanece sin definirse. Los juzgados aún no han resuelto si admitirán las demandas de amparo, por lo que tampoco existe, hasta ahora, una determinación judicial que suspenda la aplicación del examen de control anunciado por la UNAM.

Una vez que los aspirantes desahoguen las prevenciones formuladas por los jueces, los juzgados federales deberán resolver si las demandas reúnen los requisitos legales para ser admitidas a trámite.

Sólo en caso de que ello ocurra podrán pronunciarse sobre la solicitud de suspensión para frenar la aplicación del examen de control y, posteriormente, analizar si la decisión de la UNAM se ajustó o no a los principios constitucionales invocados por los quejosos.

La aplicación será del 12 al 19 en cuatro ciudades

| Por Yulia Bonilla |

Será entre el 12 y 19 de agosto cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplique los exámenes de control a las y los aspirantes a las licenciaturas que ofrece, como medida tomada ante los resultados por encima de lo habitual que se observaron en su prueba de admisión de este año.

La máxima casa de estudios habilitó sedes en cuatro estados de la República, desde el norte hasta el sur, para que los estudiantes puedan acudir a la presentación del examen presencial.

Para el centro del país, la sede habilitada se encontrará en León, Guanajuato, donde se aplicará entre el 12 y 13 de agosto, así como en la Ciudad de México, para el 17, 18 y 19 del mismo mes.

Para el norte de la República, será en Tijuana, Baja California, donde la prueba se realizará entre el 15 y 16 de agosto; mientras que para la región al sur quedará más cerca la capital de Oaxaca, para el 13 de agosto.

El Tip: Un total de 158,712 aspirantes presentaron el examen de admisión, de un registro inicial de más de 191,306.

Quienes elijan participar, deberán consultar a partir de este 5 de agosto en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencia.

De acuerdo con lo anunciado por el rector Leonardo Lomelí la semana pasada, el derecho a presentar esta nueva prueba no será sólo para quienes resultaron seleccionados en el examen en línea, sino también para aquellos que hayan obtenido un puntaje igual o superior a los resultados obtenidos en los exámenes de admisión entre 2021 y 2025, que entonces aún se aplicaban de manera presencial.

DESDE EL VIERNES, la decisión de aplicar un nuevo examen ha generado opiniones divididas. Algunos dicen que es una medida razonable y otros consideran que es injusto. ı Foto: Cuartoscuro

Quienes cumplan con el puntaje, podrán ingresar desde el 7 de agosto al apartado “TU SITIO”, que se encuentra dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura, para obtener su cita para el examen de control presencial, en donde se les proporcionará la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida.

En caso de dudas o aclaraciones, las y los aspirantes podrán ingresar a la siguiente dirección: https://ayuda-aspirante.dgae.unam.mx

En el boletín para notificar de esta calendarización, la UNAM advirtió a los aspirantes que el folio protege los datos personales, por lo que no se debe compartir con personas ajenas a la Universidad.

Proliferan cursos exprés para examen de control

| Por Yulia Bonilla |

Ante la incertidumbre por la aplicación del examen de control con el que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) verificará la autenticidad de los resultados atípicos en su pasada prueba de admisión a nivel licenciatura, decenas de cursos exprés comenzaron a pulular en plataformas digitales donde ofrecen a los angustiados aspirantes garantías para repasar los conocimientos más complejos que les permitan enfrentar la evaluación presencial al que convocó la máxima casa de estudios.

En los grupos de redes sociales que se conformaron como apoyo colectivo para la prueba en línea de este año, los aspirantes pasaron de una etapa de publicaciones con dudas y reclamos sobre la decisión que tomó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, a publicaciones sobre el estrés, angustia e incertidumbre que ahora se acrecentó entre quienes mantendrán su búsqueda por un lugar en la institución.

Jazmín compartió que ya estaba entusiasmada por imaginarse en los próximos años preparándose profesionalmente en esta universidad, pero el escenario actual la ha llevado a una crisis de ansiedad que, dice, la hace dudar de su capacidad para presentar el nuevo examen, para el que, de todas formas, se prepara desde el pasado sábado, en un intento de recordar todo lo que cree haber olvidado, dos meses después de que presentó el examen en línea.

Aspirantes seleccionados en el examen de admisión de la UNAM exigieron que su lugar sea respetado, luego de que, el 31 de julio, el rector Leonardo Lomelí informó que se realizaría una prueba de control presencial debido a las anomalías en los resultados. ı Foto: Cuartoscuro

“Claro que estudié. Me preparé todo lo que pude, pero de los nervios siento que olvidé todo y me preocupa no poder con el examen de control. Más que por no saber, por el estrés que he sentido”, comentó Jazmín.

En estos chats varias personas comenzaron a ofrecer grupos de estudio, guías y cursos exprés, con costos que van de los 500 a los mil 500 pesos, con los que aseguran un repaso intensivo que servirá para que ratifiquen su lugar en la casa de estudios.

Algunos casos, como la plataforma Más Preparación, ofrecieron ayudar a los jóvenes para hacer un repaso de los temas más importantes del 3 al 7 de agosto, en lo que la UNAM publicaba las fechas del examen de control, después de eso, prometieron ajustar el calendario para ampliar el tiempo de preparación.

En diversos anuncios de estos programas exprés aparecen mensajes que sostienen a los aspirantes que adquirirán los conocimientos necesarios para pasar la prueba, incluso algunos afirman que cuentan con los bancos de preguntas que aparecerán.

Las ofertas de estos cursos no sólo llegan por parte de empresas que, desde años, se dedican a la preparación de aspirantes, también por parte de supuestos profesionales en disciplinas complejas como química, física y matemáticas, que brindan sesiones personalizadas o proponen la conformación de grupos para repasar por medio de clases en línea.

Daniel, aspirante que también resultó seleccionado, eligió tomar uno de estos cursos para prepararse y demostrar que los más de 110 aciertos que obtuvo fueron producto de su esfuerzo y no de alguna trampa, pues contó que, desde que salió a la luz la controversia por los resultados tan altos en el examen de este año, ha sentido una “presión social” por ser visto en su entorno como uno de los posibles casos de trampa.

“Siempre he tenido buenas calificaciones porque considero que soy una persona aplicada y responsable. Eso me hace sentir confianza en mí, pero ver tantas publicaciones en las redes sociales sobre cómo nos cuestionan a los que sí pasamos, me hace sentir como señalado… Estoy tomando el curso porque en estos dos meses dejé de repasar y las materias con números son las que más se me complican y no quiero fallar”, explicó.

“La educación debe cambiar sus formatos”

| Por Adriana Góchez |

EN MEDIO de la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México por la vulneración del sistema de examen de admisión, Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM, dijo que “la educación tiene que cambiar sus formatos, tanto para la exposición de las clases como para evaluar”.

Tras anunciar el programa de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), externó que serán los involucrados dentro de la UNAM quienes “van a hacer esta descripción de cuáles fueron las grietas, de qué manera se vulneró algo que no se debió vulnerar, cómo funcionó esa plataforma y, desde luego, cuestionarse. Ya lo están haciendo”.

El Dato: LA FILÓSOFA Angela Davis acudirá por primera vez a la UNAM. Es considerada referente del feminismo.

Respecto a la inconformidad de algunos jóvenes de realizar el examen de control, expresó: “Quienes lo presentaron (de manera virtual), aunque no hayan obtenido el mayor puntaje, pero no hicieron trampa, están seguros de volverlo a presentar. Son quienes no lo hicieron de esa manera, quienes probablemente se van a rehusar y no van a participar. Pero es otra suerte de selección natural”.

Este 2026, la Filuni tendrá como ejes: el exilio, la sostenibilidad y los riesgos ambientales, las lenguas originarias y la cultura universitaria, entre otros más.

La feria, que tendrá lugar del 25 al 30 de agosto, reunirá a 422 sellos editoriales de 14 países y ofrecerá más de 370 actividades académicas. Además, contará con la presencia de figuras como Angela Davis, David Toscana, Gonzalo Celorio, Cristina Rivera Garza y Clara Obligado.

ROSA BELTRÁN, directora de Cultura UNAM, ayer en conferencia de prensa. ı Foto: Filmoteca UNAM

“Es una feria de libro única en su género, porque se trata del libro universitario, académico, que no responde a las demandas del mercado ni a las urgencias de la publicidad. Los libros que se hacen en la academia tienen la desventaja, a veces, de no ser los más visibles, corren el peligro de quedarse en sus bodegas”, resaltó Rosa Beltrán.

Remarcó que la Filuni cada año crece, pues pasó de convocar a nueve mil personas en 2017 a 43 mil asistentes en 2025.

En esta octava edición, la invitada de honor será la Universitat de València, España, fundada en 1499. En total ofrecerá más de 100 actividades, entre éstas, una exposición que muestra los tesoros bibliográficos que alberga la institución.