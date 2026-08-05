Grupo Andrade lanza Qardeal, su nueva empresa de renta diaria de vehículos

Qardeal, empresa de renta diaria de vehículos se suma a Grupo Andrade

Grupo Andrade sumó a su portafolio de negocios una nueva empresa y se trata de Qardeal, especializada en la renta diaria de vehículos tanto para clientes particulares como corporativos.

La nueva compañía también atenderá a organizaciones que requieren vehículos por periodos determinados o que enfrentan incrementos temporales en su demanda operativa, mediante el esquema de renta diaria.

La operación de Qardeal estará respaldada por una red de más de 2 mil talleres y centros de servicio distribuidos en el país, donde las unidades reciben mantenimiento preventivo y correctivo. Asimismo, contará con vehículos de distintas marcas comercializadas por Grupo Andrade para responder a diversas necesidades de transporte.

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Qardeal está enfocada a distintos perfiles de clientes ı Foto: Cortesía

Con esta incorporación, Qardeal se suma a las soluciones de movilidad que Grupo Andrade ya ofrece mediante Integra y Ultra Fleet Solutions, enfocadas en la administración de flotillas, así como Velbus, especializada en transporte y logística, lo que amplía el abanico de servicios disponibles para distintos perfiles de clientes.

Nuestra evolución ha sido entender que la movilidad no se limita a vender vehículos. Hoy participamos en financiamiento, arrendamiento, mantenimiento y logística, lo que nos permite tener una visión integral del sector Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade



Qardel opera con una red nacional de atención, soporte y servicio, gracias a la infraestructura que tiene Grupo Andrade en la que actualmente reúne a más de 60 distribuidoras, representa a más de 35 marcas automotrices y comercializa más de 45 mil vehículos al año.

Fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade, Grupo Andrade suma esta nueva unidad de negocio que fortalece su presencia en el mercado de movilidad mediante una oferta que integra comercialización de vehículos, financiamiento, administración de flotillas, logística y renta diaria.

Qardeal cuenta con una red de respaldo para mantenimiento de los vehículos en todo el país ı Foto: Cortesía

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