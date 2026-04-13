El automovilismo mexicano busca crecer con el apoyo de Grupo Andrade y Alessandros Racing

El automovilismo mexicano está ganando cada vez más protagonismo dentro del deporte nacional, gracias a una combinación de talento emergente, campeonatos en crecimiento y el respaldo de empresas que apuestan por el impulso del deporte motor. En este contexto, sobresale Grupo Andrade, que con su escudería Alessandros Racing mantiene una participación destacada en diversos campeonatos nacionales.

Durante la temporada 2026, con el respaldo de Heraldo Media Group, Fipresta, Gestomex y Global Jet, el equipo ha estado presente en competiciones como NASCAR México Series, Trucks México Series, Challenge Series y Copa TC2000, posicionándose como uno de los proyectos deportivos más relevantes en el automovilismo mexicano.

La temporada de NASCAR México Series 2026 inició el 15 de marzo en el Súper Óvalo Potosino, donde Alessandros Racing comenzó su participación con resultados competitivos que lo colocaron rápidamente en la pelea dentro de las clasificaciones generales.

En la temporada NASCAR México Series 2026, Alessandros Racing destaca por sus resultados positivos ı Foto: Especial

Posteriormente, la segunda fecha del campeonato se disputó el 29 de marzo en el Súper Óvalo Chiapas, una pista de 1,200 metros de longitud, donde el equipo volvió a destacar desde las sesiones de clasificación. El joven piloto Santiago Cruz logró la pole position en Trucks México Series al detener el cronómetro en 27.431 segundos, consolidándose como uno de los talentos emergentes dentro de la categoría de desarrollo.

Alessandros Racing, escudería de Grupo Andrade, mantiene una participación destacada en campeonatos nacionales ı Foto: Especial

El impulso al automovilismo forma parte de la visión empresarial de Grupo Andrade, que en 2026 celebra su centenario. La empresa fue fundada en 1926 por Antonio Fernández Andrade con la apertura de Ford Automotriz Tuxpan, en una etapa en la que el automóvil comenzaba a consolidarse como símbolo de modernidad en México.

Con el paso de las décadas, el grupo, que hoy comanda Angel Mieres Zimmermann, amplió su presencia hacia maquinaria agrícola, servicios automotrices y una amplia red de distribución. Actualmente, Grupo Andrade cuenta con más de 60 distribuidoras en el país y registra ventas superiores a las 45 mil unidades anuales, consolidándose como uno de los grupos más relevantes del sector automotriz en México.

“Este 2026 es un año significativo para nosotros, ya que Grupo Andrade cumple 100 años de historia. A lo largo de este tiempo hemos buscado impulsar proyectos que promuevan el talento mexicano, y el automovilismo ha sido uno de esos espacios”, señaló Mieres Zimmermann.