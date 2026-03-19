“Grupo Andrade, un centenario ejemplo de liderazgo y transformación en la industria mexicana”

A lo largo de sus 100 años de existencia, Grupo Andrade ha sido un actor fundamental en el desarrollo y crecimiento de la industria automotriz en México. Fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade, el grupo ha logrado mantenerse en la vanguardia del sector, adaptándose a los cambios del mercado y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Con el respaldo de cinco generaciones que han invertido en el crecimiento económico del país, Grupo Andrade se ha consolidado como una de las empresas más importantes del país.

Grupo Andrade fue fundado en 1926 por Antonio Fernández Andrade ı Foto: Especial

En 1964, el grupo dio un gran paso con la creación de Automovilística Andrade, un movimiento que se dio en un contexto de crecimiento de la industria automotriz mexicana tras el Decreto Automotriz de 1962. La diversificación de su portafolio, que incluyó la incorporación de Nissan en 1979, marcó el inicio de una expansión que ha posicionado al grupo entre los principales actores del sector. Actualmente, cuenta con más de 60 distribuidoras y comercializa más de 35 marcas de vehículos y camiones, con ventas superiores a las 45,000 unidades anuales.

El grupo creó Automovilística Andrade en 1964 ı Foto: Especial

Grupo Andrade no se limita únicamente a la venta de vehículos, sino que ha evolucionado con el mercado para ofrecer soluciones integrales. A través de empresas como Integra, Ultra Fleet Solutions y Velbus, el grupo administra una flota de más de 100,000 unidades y está presente en varios eslabones de la cadena de movilidad, como el financiamiento, mantenimiento y logística. “Hoy no solo vendemos vehículos, sino que participamos en todas las fases del proceso de movilidad”, comentó Angel Mieres Zimmermann, presidente del Consejo de Administración del grupo.

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Además del automotriz, el grupo también destaca en el ámbito de medios de comunicación, infraestructura, gastronomía y salud ı Foto: Especial

A 100 años de su fundación, Grupo Andrade sigue impulsando el desarrollo económico de México, destacándose no solo en la industria automotriz, sino también en sectores como los medios de comunicación, infraestructura, gastronomía y salud, reflejando su capacidad para evolucionar y seguir siendo un líder en un entorno tan competitivo y cambiante.

Este aniversario marca un hito más en la historia de un grupo que ha sabido adaptarse y reinventarse con los años, siempre con la visión de ofrecer soluciones integrales que acompañen el crecimiento y las necesidades del país.