CBX refuerza su alcance con alianzas y servicios

Durante el Tianguis Turístico 2026, el puente transfronterizo Cross Border Xpress (CBX) presentó una agenda estratégica de expansión comercial y mediática, basada en la expansión de su portafolio de productos y la firma de alianzas con aerolíneas y corporativos. Con estas acciones, busca ampliar su alcance de mercado y reforzar su papel como una entrada clave para la conectividad turística entre México y Estados Unidos.

Como parte de su innovación en servicios, CBX apostó en la diversificación de servicios complementarios, para brindar mayor tranquilidad al viajero. En este sentido, la compañía destacó el lanzamiento de un modelo de compra anticipada que ya no sólo incluye el cruce transfronterizo, sino un paquete de protección que integra seguro de gastos médicos, de vida y telemedicina sin costo adicional. A esto se suma la oferta de conectividad móvil mediante tarjetas SIM y alianzas con parques temáticos como Sea World, transformando el boleto de cruce en un pase turístico.

La compañía informó acuerdos con arrendadoras como Hertz y fortaleció lazos con destinos del Pacífico y el sureste mexicano. Estas alianzas buscan alimentar el flujo de pasajeros provenientes de nuevas rutas clave como Tijuana a Puerto Escondido y Tijuana a Mérida, colaborando directamente con los fideicomisos de turismo de Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca para promover el uso del puente como la vía más eficiente hacia el mercado estadounidense.