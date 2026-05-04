Mundo Maya destaca su avance sostenido

Tonatiuh Velasco, en su participación en Tianguis Turístico, el 28 de abril pasado.

En Acapulco, Guerrero

Con más de mil 170 habitaciones, el Grupo Mundo Maya consolida una tendencia sostenida como un jugador importante en el sureste del país, al reportar una tendencia sostenida en la ocupación, apenas un año después de iniciar su operación integral en 2025.

En entrevista con La Razón, Tonatiuh Velasco, director general del Grupo Mundo Maya, precisó que aún no cuentan con un comparativo histórico consolidado, ya que el modelo comenzó a operar de forma completa el año pasado; sin embargo, las cifras observadas permiten observar que más personas optan por la infraestructura hotelera del complejo turístico.

El Tip: El primero de mayo, el Gobierno federal inauguró el Ecoparque La Ceiba, destino que integra a la oferta del Grupo Mundo Maya.

Durante su participación en la 50 Edición del Tianguis Turístico, el directivo explicó que la empresa parestatal tiene presencia en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, con seis hoteles turísticos y uno de negocios y su mayor fortaleza, sin duda son aquellos complejos que se encuentran ubicados cerca de zonas arqueológicas como Palenque, Tulum, Chichén Itzá, Uxmal y Calakmul, esta última dentro de una de las reservas de la biosfera más importantes del país.

“Cada día crecemos más, nos damos a conocer más con todo lo que tenemos… La principal fortaleza que tenemos es que somos los únicos hoteles cuatro estrellas pegados a las zonas arqueológicas y el imán son éstas”, destacó al mencionar que funcionan como punto de atracción para visitantes nacionales y extranjeros.

Al reiterar sus atributos como productos turísticos de alto valor, Velasco explicó que los hoteles operan bajo categoría de cuatro estrellas y cuentan con servicios como alberca, temazcal, spa, restaurante, bar, internet, aire acondicionado y televisión. “Es una habitación grande… puedes caminar en la habitación”.

Además de la oferta hotelera, el grupo administra aeropuertos en Tulum, Chetumal, Campeche y Palenque, lo que permite articular el traslado de pasajeros con los servicios de hospedaje. Esta integración facilita el acceso de los visitantes a los destinos donde opera el grupo.

Tonatiuh Velasco también sostuvo que su oferta cuenta con parques turísticos como El Jaguar, en Tulum; La Plancha, en Mérida; Nuevo Uxmal y La Ceiba, en Palenque, que complementan la oferta con actividades recreativas, culturales y de contacto con la naturaleza.

Sobre el perfil del visitante, el directivo indicó que se concentra, primordialmente en personas de entre 17 y 50 años, que viajan en pareja, en grupo o de manera individual. En destinos como Calakmul se registra una mayor presencia de turismo internacional. “El grupo ofrece servicios adicionales como transporte desde aeropuertos hacia los hoteles”.

Las reservaciones pueden realizarse a través de su sitio web, o de plataformas digitales como Booking y en su centro de atención telefónica.