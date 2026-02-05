Andrade y Nissan suman nueva agencia en Oceanía a su red automotriz.

La apertura de la agencia Nissan Oceanía marca un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de Grupo Andrade dentro del sector automotriz en México. El nuevo punto de venta se suma a su red de agencias y refuerza la relación con Nissan, con la que mantiene una colaboración de 47 años.

De acuerdo con directivos presentes en el evento, la agencia fue diseñada bajo un modelo operativo orientado a procesos más eficientes y a una atención al cliente ajustada a las dinámicas de una zona urbana de alta afluencia.

Ángel Mieres Zimmermann, presidente ejecutivo del grupo, señaló que la agencia busca consolidar una forma de operación basada en equipos preparados y esquemas de servicio simplificados, con énfasis en atención cercana y responsable.

La colaboración entre Grupo Andrade y Nissan se ha extendido durante casi cinco décadas, periodo en el que ambas compañías han fortalecido su coordinación dentro del mercado automotriz nacional.

A la apertura acudió Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, junto con directivos de áreas estratégicas de la armadora vinculadas a ventas, posventa y desarrollo de distribuidores.

Con más de un siglo de historia, Grupo Andrade cuenta con más de seis mil colaboradores y una operación centrada en la venta de vehículos nuevos y seminuevos, servicios posventa, refacciones y administración de flotillas.

Además de su actividad automotriz, el grupo mantiene presencia en sectores como medios de comunicación, logística y restaurantero, y opera una red nacional de talleres.

Durante el encuentro, representantes del grupo reiteraron su disposición para continuar la colaboración con Nissan, en un contexto de expansión gradual de su red de agencias en el país.

JVR