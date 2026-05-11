CFE alcanza los 50 millones de usuarios con proyecto en Oaxaca.

El 10 de abril de 2026, en el marco de los programas de Justicia Energética ejecutados por el Gobierno de México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló un medidor en el hogar de Enrique Hernández, músico, quien vive con su esposa, Emeteria Luis Gómez, ama de casa, en la comunidad de La Raya, en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Se trataría de una acción cotidiana, pero el número de usuario de Enrique y Emeteria es el número 50 millones en los registros de la CFE; una placa conmemorativa en su hogar lo indica para la posteridad.

“Gracias a estos proyectos, nos tocó que hayan llegado a esta comunidad. Estamos muy felices. Ya puedo ensayar después de tres años que no lo hacía”, comentó Enrique Hernández. Al esperar su entrevista, tocaba el Son Calenda en su teclado electrónico.

“Ahora que ya nos llegó el servicio ya vemos la tele y escuchamos la música. Estamos contentos de que ya tenemos el servicio (…) ya tenemos el refrigerador y puedo guardar mi comida”, sostuvo Emeteria Luis Gómez. Gracias a este proyecto, ya puede cargar su triciclo eléctrico para ir por el mandado.

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Para la CFE, la misión no se detiene

Don Enrique y Doña Emeteria son dos entre millones de beneficiados por la CFE cada día, en cada rincón de México. El trabajo de electrificación que alcanzó su hogar se realizó con el apoyo del Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), con un recurso autorizado por la Secretaría de Energía (SENER) en beneficio de 28 familias y un total de 112 personas de la localidad La Raya, ubicada en el municipio Zimatlán de Álvarez en Oaxaca. La CFE tiene previsto ejecutar en 2026, un total de 386 obras de Justicia Energética en el estado de Oaxaca y 8,225 en todo el país. En lo que va del año, ha llevado servicio eléctrico a 7,293 viviendas que carecían de él y, al concluir el periodo, se estima que habrá beneficiado a 20,840 hogares más.

El proyecto que benefició a Don Enrique y Doña Emeteria superó condiciones orográficas desafiantes y un suelo de tipo duro, que complicó las actividades de traslado de materiales, trazo, excavación e instalación de los postes. Requirió instalar 72 postes, 10 transformadores de distribución y 28 medidores, y se construyeron 2.4 km de línea de media tensión aérea.

Otro beneficiario de la obra y oriundo de La Raya, Adrián Pérez Correa, sostuvo: “nos sentimos orgullosos de que sí se logró“. “CFE en todos sus programas cambia la vida de muchas personas. Nos vino a cambiar mucho la electrificación al tema de la salud, ya no compramos muy poquitas cosas, ya se pueden comprar más para economizar, hacer rendir más nuestra semana. Eso se ve reflejado también en la economía de nosotros. Ha cambiado la vida en muchos aspectos para nosotros. Los pequeños ya salen a jugar”, añadió Gloria Martínez Dimas, otra beneficiaria de la obra.

50 millones y contando

Los usuarios de CFE crecen a una tasa de 1.6% anual. Se alcanzaron 30 millones en mayo de 2010 y 40 millones en abril de 2016; se estima que a fines de 2037 se cuente con 60 millones. La mayoría son hogares; el 89% pertenecen al sector doméstico.

La Subdirección de Distribución, en los últimos 7 años, ha mantenido la misma fuerza de trabajo. Con una plantilla aproximada de 63,000 trabajadores (equivalentes a 794 usuarios por colaborador), ha conseguido atender a cada vez más personas gracias a mejoras en la eficiencia de su operación: modernización de procesos, uso intensivo de tecnología, mejor organización del trabajo, digitalización de trámites y servicios, la implementación de sistemas de monitoreo y control remoto de la red eléctrica, y la optimización de rutas y operaciones en campo.

Asimismo, la capacitación del personal, la especialización de funciones y una coordinación efectiva entre áreas han permitido aumentar la productividad, reducir tiempos de atención y mantener la calidad del servicio ante el crecimiento de la demanda.

Iluminando vidas, iluminando México

El registro del servicio eléctrico número 50 millones, en Oaxaca, constituyó un hito para la Comisión Federal de Electricidad y un acto de Justicia Energética. Como lo han instruido la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, la CFE trabaja incansablemente por llevar energía, conectividad y bienestar a cada rincón del país.

En un evento conmemorativo con Enrique Hernández y Emeteria Luis, en la Ciudad de México, la Directora General, Emilia Calleja Alor, afirmó que, “la electricidad es bienestar, seguridad, desarrollo e igualdad de oportunidades. Aquí se refleja el verdadero espíritu de nuestra empresa: el que podamos servir y el impacto que tenemos en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. La CFE nace precisamente para esto, para llevar la energía a México, para llegar a donde hace falta, para conectar comunidades y para seguir haciendo de la electricidad, una fuerza de bienestar para todo el pueblo.”

“Operar el sistema que atiende a 50 millones de usuarios exige precisión, compromiso y una visión de futuro para mantener la energía encendida en cada rincón de nuestra nación. Detrás de este número hay miles de manos trabajadoras que con disciplina y valentía han construido un sistema eléctrico fuerte durante muchos años.”, explicó el Director de Operación, Francisco Maldonado Ramos.

Por su parte, el Subdirector de Distribución, Gustavo García Huirache, dio a conocer que “nuestra meta, muy bien planteada por nuestra DirectoraGeneral, es clara: para el año 2028 alcanzaremos una electrificación del 99.99% en todo el territorio nacional”.

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JVR