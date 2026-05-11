Compañía EBC firma alianza contra la malaria

Malaria se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito.

La compañía de servicios financieros integrales EBC Financial Group concretó una alianza de tres años con United to Beat Malaria, campaña global que contempla apoyo financiero a programas de primera línea, campañas globales de participación de empleados y colaboración en iniciativas de incidencia pública junto a organizaciones afiliadas a las Naciones Unidas.

En un comunicado, EBC compartió que con la firma de colaboración, cuyo lapso de tres años representa el mayor compromiso de la empresa para combatir la enfermedad parasitaria, también fortalece su participación como patrocinado del Gold del Move Against Malaria 5K 2026, quinta edición del evento virtual que busca recaudar capital para apoyar en programas y herramientas para el tratamiento de la malaria que salvan vidas.

Esta campaña tiene el objetivo de reunir participantes de diferentes países para caminar, correr o efectuar actividades activación física que favorezcan a millones de niños y familias que la malaria pone en riesgo; para esta edición 2026 del Gold del Move Against Malaria 5K, el grupo de financiamiento busca movilizar a sus colaboradores en las sedes de Londres, Hong Kong, Singapur, Bangkok y Sídney, entre otros mercados internacionales.

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Entre otras acciones, EBC a financiado mosquiteros tratados con insecticida, pruebas diagnósticas y tratamientos, favoreciendo a más de 150 mil personas; al mismo tiempo, la compañía participó en la Cumbre Nacional de Incidencia 2026 en Washington, para sostener reuniones como más de 160 oficinas del Congreso que impulsen el financiamiento de salud y vacunación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 se registraron 282 millones de casos de malaria y 610 mil muertes a nivel mundial, de las cuales el 95 por ciento ocurrió en África. Además, tres de cada cuatro fallecimientos corresponden a niños menores de cinco años.

Desde el año 2000, los esfuerzos globales contra la malaria han evitado alrededor de dos mil 300 millones de casos y 14 millones de muertes, mientras que 47 países y un territorio ya han sido certificados como libres de malaria por la OMS.

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cehr