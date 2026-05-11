Jitomate, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar presionan costo de la canasta alimentaria en abril

En abril, el costo de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano se incrementó 8.3 por ciento a tasa anual, cifra que superó a la inflación general anual de 4.4 por ciento; el jitomate, alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar contribuyeron al alza en el valor monetario de ésta, según el indicador Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cuarto mes del año una persona de una zona rural requirió de mil 966.06 pesos para adquirir la canasta alimentaria; mientras que en el ámbito urbano ascendió a 2 mil 598.99 pesos.

En el ámbito rural, el jitomate registró un alza de 121.1 por ciento a tasa anual, con una incidencia de 45.4 por ciento en el incremento de la canasta alimentaria; los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar (desayuno, comida o cena) subió 6.8 por ciento, y el chile jalapeño, poblano, serrano y otras variedades, aumentó 59.8 por ciento.

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En la imagen, un puesto donde se venden jitomates ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que, en zonas urbanas, el jitomate también se incrementó 121.1 por ciento, sólo que la incidencia se ubicó en 32.4 por ciento; los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar registraron un alza de 6.8 por ciento, y la papa aumentó 49.3 por ciento, en el mes de referencia.

“En el caso del rubro de jitomate, la incidencia fue mayor en el ámbito rural y el de alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar fue mayor en el urbano. Finalmente, en tercer lugar, el rubro con mayor incidencia fue el chile4 en el rural; en el urbano fue la papa”, agregó el INEGI.

Líneas de Pobreza por Ingresos

Por su parte, el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria (Líneas de Pobreza por Ingresos-LPEI) creció 6.3 por ciento en el ámbito rural y 5.7 por ciento en el urbano a tasa anual.

Una persona de una zona rural necesitó 3 mil 572.47 pesos para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria; en cambio, en el ámbito urbano se ubicó en 4 mil 954.23 pesos.

“Los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos. Esta incidencia fue mayor en el urbano (74 por ciento) que en el rural (72 por ciento)”, indicó el INEGI. Por su parte, la canasta no alimentaria se incrementó en transporte público, cuidados personales, educación, cultura y recreación .

Una unidad del transporte publico en Jalisco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

En el ámbito rural, el transporte público se incrementó 7.5 por ciento y los productos de cuidados personales 4.7 por ciento; en zonas urbanas, el transporte público subió 7.0 por ciento y educación, cultura, y recreación, 5.9 por ciento.

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cehr