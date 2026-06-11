¿Dónde nació Julián Quiñones? Esta es su nacionalidad

Julián Quiñones es uno de los futbolistas que representa al país en la Selección Mexicana en este Mundial 2026. Llamó la atención porque en el partido inaugural en el que México se enfrentó contra Sudáfrica, anotó el primer gol del partido.

El gol lo anotó al minuto 9, al aprovechar un balón recuperado por Erik Lira. El momento fue impresionante e hizo vibrar a toda la afición mexicana en el Estadio Ciudad de México.

Aunque Julián Quiñones fue un héroe en el partido inaugural un comentario sobre su nacionalidad causó sensación entre los usuarios de Internet.

¿Dónde nació Julián Quiñones?

El futbolista Julián Quiñones nació en Colombia, específicamente en Magüí Payán. Sin embargo, llegó a México a los 19 años.

Julián Quiñones hizo el primer gol en el Mundial 2026. ı Foto: Reuters

¿Cuándo se naturalizó mexicano Julián Quiñones?

De acuerdo con la información, el futbolista se naturalizó como mexicano en 2023, cuando tenía 26 años de edad.

El mismo Quiñones publicó un video en el 2023 en el reveló que ya había obtenido su carta de naturalización. En el breve clip aparece él dando sus datos personales y muestra el documento que lo acredita como mexicano. Acompañó la grabación con el texto: “Los MEXICANOS nacemos donde queremos, por eso, ¡#QuiñonEsMexicano, todos somos MEXICANOS!“.

Los aficionados celebraron la nacionalidad de Quiñones en las redes sociales, tras haber anotado el primer gol del Mundial 2026.

“Julian Quiñones siendo el jugador más mexicano“, ”Cuando acabe este mundial Quiñones será el mejor jugador mexicano en la historia después de Hugo y Rafita", “El mejor jugador mexicano ni siquiera es mexicano“, ”Quiñones el mejor de México. Y no es mexicano“, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

¿En qué equipo juega Julián Quiñones?

El futbolista mexicano juega en el equipo de Al-Qadisiya, Arabia Saudita, en Asia, en donde se ha consolidado como uno de los máximos goleadores de Liga Pro Saudí (2025-2026) con 33 anotaciones.

¿Cuánto mide Julián Quiñones?

El jugador mexicano mide 1.78 metros y pesa 78 kilos, así lo reveló el mismo futbolista en sus redes sociales.

Te puede interesar: