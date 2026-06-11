Así se vivió el partido inaugural del Mundial de México 86; ¿Qué selecciones jugaron y cuántos goles hubo?

Italia y Bulgaria se vieron las caras en el partido inaugural de México 86.

Las selecciones de Italia y Bulgaria se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial de México 86 el 31 de mayo de aquel año en la cancha del Estadio Azteca. La Squadra Azzurra abrió el evento por su condición de vigente campeona, luego de que cuatro años antes se había coronado en España.

Aquel sábado a mediodía comenzó el cotejo entre italianos y búlgaros, mismo que se saldó con un empate 1-1 en el Coloso de Santa Úrsula, en el que también fue el primer duelo del Grupo A.

¿Quién hizo el primer gol en el Mundial de México 86?

El italiano Alessandro Altobelli tuvo el honor de marcar el primer tanto en el Mundial de México 86. Lo hizo al minuto 43 de aquel partido inaugural contra Bulgaria, con un potente remate de derecha en el área, en un cobro de tiro libre.

Gracias al gol del entonces futbolista del Inter de Milán, los Azzurri se fueron al descanso de aquel partido con ventaja. Pero las cosas cambiarían sobre el final del choque.

Nasko Sirakov apareció al minuto 85 para emparejar los cartones con un remate de cabeza en el área que le permitió a Bulgaria conseguir un punto en la inauguración del Mundial de México 86.

Altobelli y Sirakov, los únicos con gol en inauguración en el Azteca

El italiano Alessandro Altobelli y el búlgaro Nasko Sirakov son los únicos futbolistas con gol en juegos de inauguración mundialistas en el Estadio Azteca.

El primer cotejo mundialista de apertura en el Coloso de Santa Úrsula fue entre México y la Unión Soviética en México 70. Sin embargo, la afición se quedó con ganas de celebrar un gol, pues el marcador final fue una igualada sin anotaciones.

EVG