Clima para el México vs Sudáfrica: ¿lloverá durante la inauguración del Mundial 2026 en CDMX?

Las autoridades de la CDMX alertan sobre el clima a los aficionados.

La espera terminó. Este jueves 11 de junio, México volverá a abrir un Mundial cuando enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural de la justa de 2026. Sin embargo, además de la emoción por el debut de la Selección Mexicana, miles de aficionados tienen una preocupación adicional: el clima.

Los pronósticos más recientes de las autoridades meteorológicas apuntan a una alta probabilidad de lluvia en la Ciudad de México durante gran parte de la jornada, especialmente en el horario en que se realizarán la ceremonia inaugural y el primer encuentro de la justa mundialista.

⚽🌦️ ¿Tienes listo el partido de mañana?



Consulta en los gráficos el #PronósticoDelTiempo previsto durante los horarios de los encuentros México 🇲🇽 vs Sudáfrica 🇿🇦 en la #CDMX y Corea del Sur 🇰🇷 vs Chequia 🇨🇿 en Guadalajara, #Jalisco. ⬇️@FIFAWorldCup pic.twitter.com/4Vg3cs4GMw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Aunque no existe certeza absoluta sobre el momento exacto en que comenzarán las precipitaciones, las previsiones climáticas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indican que los asistentes al inmueble capitalino deberán considerar la posibilidad de lluvia antes, durante y después del partido.

¿Lloverá durante el México vs Sudáfrica?

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre las 13:00 y las 15:00 horas, horario en el que se disputará el encuentro, se esperan lluvias ligeras acompañadas de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El pronóstico del tiempo para mañana en el Estadio Ciudad de México prevé cielo medio nublado antes de la inauguración, lluvias ligeras durante el partido y lluvias fuertes después del encuentro.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/Dxjj7IYq0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

Además, la temperatura oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius, por lo que las condiciones serán cálidas, aunque con cielo mayormente nublado.

La posibilidad de precipitaciones aumenta conforme avance la tarde, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a cualquier actualización meteorológica.

El reporte oficial señala que entre las 15:00 y las 17:00 horas podrían registrarse lluvias fuertes en distintos puntos de la capital, particularmente en la zona sur de la ciudad.

Incluso se contempla la posibilidad de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

Las fuertes lluvias causaron estragos al interior del Estadio Azteca en la víspera del inicio del Mundial 2026. ı Foto: Especial

Recomendaciones para los aficionados

Ante este panorama, las autoridades recomiendan acudir con impermeable, proteger documentos y dispositivos electrónicos, identificar rutas de evacuación dentro del estadio y considerar tiempos adicionales de traslado debido a posibles afectaciones viales.

#Mundial2026 | Disfruta de manera segura los #EventosMasivos de la #CiudadDeMéxico, estas son algunas recomendaciones que tenemos para ti.



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Todo apunta a que la fiesta del Mundial 2026 comenzará con ambiente futbolero, pero también con paraguas e impermeables listos en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

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