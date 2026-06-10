Mundial 2026 tendrá meta de reciclar 4 toneladas de PET en 3 sedes mexicanas

México buscará recolectar 4 toneladas de PET en los estadios del Mundial 2026

Los estadios sede del Mundial en México recolectarán 4 mil kilogramos de envases de PET durante los partidos oficiales, esto como parte de la campaña “Gol por el Ambiente”, impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Cada inmueble contará con un proyecto de gestión circular para separar, acopiar y canalizar los recipientes utilizados por los asistentes hacia procesos formales de aprovechamiento, con el fin de reincorporar el material a nuevas cadenas de valor.

En la Ciudad de México, la meta alcanza 2 mil kilogramos durante los cuatro encuentros programados en junio, y unos más a inicios de julio.

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Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Guadalajara prevé reunir mil kilogramos en sus cuatros partidos, mientras que la sede de Monterrey fijó el mismo objetivo en el mismo número de encuentros.

Profepa entregó constancias de participación a la Industria Mexicana de Coca-Cola, empresa que maneja los tres estadios y elaboró los proyectos inscritos para estos recintos.

Estadio Akron, también conocido como Estadio Guadalajara, sede en Jalisco del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Una vez que los planes reporten resultados, la procuraduría otorgará una constancia de beneficios ambientales. Los recintos que superen sus metas también recibirán una mención honorífica.

“Gol por el Ambiente” forma parte de las acciones del Mundial Social 2026 y busca incorporar a empresas, instituciones, gobiernos y organizaciones en proyectos de conservación ambiental, reducción de residuos y economía circular.

Estadio BBVA, también conocido como Estadio Monterrey, sede en Nuevo León del Mundial 2026. ı Foto: Reuters

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MSL