Mundial 2026 podría aumentar riesgos por consumo de alcohol, advierte Alcohólicos Anónimos

A unas horas de que México sea una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialistas en adicciones y organizaciones de ayuda mutua advierten sobre los riesgos asociados al incremento en el consumo de alcohol durante eventos deportivos de gran convocatoria, una práctica que puede derivar en accidentes, violencia familiar, problemas de salud y conductas de riesgo.

En este contexto, la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos A.C. (CMSGAA) aprovechó la conmemoración de su 91 aniversario para llamar a fortalecer la prevención, el acceso a la información y las redes de apoyo para quienes enfrentan problemas relacionados con la bebida.

Bajo el lema “2026: año de llevar el mensaje de persona a persona”, la agrupación destacó la importancia de promover un consumo responsable, identificar señales tempranas de dependencia y acercar a más personas a alternativas de recuperación.

Asimismo, alertó que el inicio del consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas y el aumento de casos entre mujeres representan algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la atención del alcoholismo en México.

AA advierte riesgos por consumo de alcohol ı Foto: Pexels

En conferencia de prensa el presidente de la CMSGAA, Juan Arturo Sabines Torres, señaló que la organización mantiene vigente su misión de llevar el mensaje de recuperación a quienes enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de ampliar los canales de comunicación para acercar a más personas a los programas de ayuda.

“Este aniversario sirve también como un llamado a la acción para que la sociedad civil y las instituciones refuercen los puentes de comunicación con la agrupación”, expresó.

La organización recordó que, desde su origen en 1935 en Akron, Ohio, Alcohólicos Anónimos se ha consolidado como una de las redes de ayuda mutua más importantes a nivel internacional. En México, cuenta actualmente con más de 14 mil grupos distribuidos en todo el territorio nacional, operando bajo principios de autogestión, anonimato y gratuidad.

Sabines Torres destacó que, pese a los avances tecnológicos y los cambios generacionales, el programa basado en los Doce Pasos y las Doce Tradiciones continúa siendo una herramienta efectiva para la recuperación de las personas con dependencia al alcohol.

Consumo de alcohol podría aumentar durante Mundial 2026 ı Foto: Pexels

En el marco de la conmemoración, la Central Mexicana de AA subrayó tres pilares que han permitido la permanencia de la organización durante más de nueve décadas: la accesibilidad total a sus servicios, la colaboración con instituciones públicas y privadas, y el anonimato como garantía para que cualquier persona pueda solicitar ayuda sin temor a la estigmatización.

Datos de la más reciente encuesta interna de la organización muestran que el 59 por ciento de los grupos afiliados tiene más de 16 años de funcionamiento, mientras que el 52 por ciento realiza sesiones entre cinco y siete días a la semana. Además, tres de cada cuatro miembros han mantenido la sobriedad durante más de seis años y el 21 por ciento supera ya las dos décadas sin consumir alcohol.

Las cifras reflejan, según la agrupación, la permanencia y efectividad de un modelo de recuperación basado en el acompañamiento mutuo y la experiencia compartida entre sus integrantes.

Consumo de alcohol ı Foto: Pexels

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LMCT